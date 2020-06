Immer wieder deckt die "Supertalent"-Reihe echte Sonderbegabungen auf - wie dieses Klavier-spielende Huhn. (TVNOW)

Wenn Dieter Bohlen bei RTL auf „Supertalent“-Suche loszieht, sitzt man als Zuschauer oft genug auch peinlich berührt, wenn nicht sogar kopfschüttelnd schockiert vor dem Fernseher. Wegschauen kann man trotzdem nicht. Die noch deutlich durchgeknalltere Sonder-Revue „Das Supertalent - weltweit“, die RTL nun aus den Varianten der Show rund um den Globus zusammengestellt hat, verlangt dem Publikum einen guten Magen und viel Wohlwollen ab. So kann man etwa eine 90-jähriger Stripperin „bestaunen“.

Die schwer übergewichtige Lulu versucht mehr oder weniger verzweifelt ausgerechnet an der Pole-Dance-Stange die Massen zu begeistern. Und dann besteht auch noch echter Anlass zur Sorge, dass ein waghalsiger Selbst-Befreiungsversuch eines selbsternannten Magiers unter Wasser lebensgefährlich schiefgehen könnte.

Schön schrill: In Italien galt es eine Männer-Ballettruppe zu bestaunen - auf High Heels. (TVNOW)

Irrer erfolgreich - in 170 Ländern weltweit

Die „Supertalent“-Sendungen sind eben ein Gemischtwaren-Laden. Mehr noch: eine Jahrmarktbude, in der schrille Attraktionen feilgeboten werden. Was den weltweiten Charme der Sendung ausmacht, die in vielen Ländern unter dem Namen „Got Talent“ läuft, sind aber auch berührende Momente mit echten Kuriositäten. So sieht man in der Reise rund um den Globus auch ein tatsächlich „talentiertes“ Huhn, das mit dem Schnabel Klavier spielen kann. Und das nicht mal schlecht.

In Deutschland sorgt die Talentsuche immer wieder für Kopfschütteln, aber auch für Top-Quoten. (TVNOW / Stefan Gregorowius)

Die Show wird in mittlerweile 60 Fassungen ausgestrahlt und gilt damit als eine der weltweit erfolgreichsten TV-Ideen, die bislang bereits mehr als 820 Millionen Zuschauer in 170 Ländern erreicht hat. Mit welchen Mitteln eben auch immer.