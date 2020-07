Yes We Camp! - So. 09.08. - kabel eins: 20.15 Uhr Yes We Camp!

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Vom neuen, deutschen Urlaubsgefühl

Rupert Sommer

Willkommen im Ausnahme-Sommer des Corona-Jahrs: Für die neue Doku-Reihe begleitet kabel eins erholungsbedürftige Mitbürger bei der neuen deutschen Lieblingsbeschäftigung - dem Camping-Urlaub im eigenen Land.