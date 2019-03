Für "The Divsion 2" hat Ubisoft die von einem Killer-Virus gebeutelten USA in Schutt und Asche gelegt. Die digitale Krisen-Situation bewirbt der Hersteller durch Anspielungen auf die reale politische Situation in den USA. (Ubisoft)

Ubisoft nutzt weiterhin die brisante politische Situation in den USA, um mit polarisierenden Motiven und Szenarien Werbung für sein kommendes Action-Highlight „Tom Clancy's The Division 2“ zu machen: Nachdem man vor einigen Wochen mit einem „richtigen Government-Shutdown“ auf den sehr realen Shutdown im Lande anspielte, nimmt man jetzt Trumps umstrittene Mauerbaupläne für die Grenze zu Mexiko aufs Korn, für die der US-Präsident zuletzt den Ausnahmezustand verhängte.

Ubisofts Anspielung findet zwar augenzwinkernd statt, dürfte aber zumindest überzeugten Trump-Jüngern ein ausgesprochener Dorn im Auge sein: Der Hersteller dreht den Spieß nämlich um und verkündet, dass nicht die USA, sondern Mexiko den Bau einer Mauer startet. Mit dem Bollwerk wolle man die in den USA lebenden Infizierten aus dem eigenen Land raus halten, um keinen ähnlich apokalyptischen Kollaps zu erleiden.

Zur Erinnerung: Bereits im ersten „Division“ ging es um einen als Dollar-Grippe bezeichneten Grippe-Erreger. Der wütete zu dieser Zeit allerdings nur in New York City, bei Teil 2 hat sich das Virus inzwischen im ganzen Land ausgebreitet und die Vereinigten Staaten in eine postapokalyptischen Ausnahmezustand versetzt. Das Spiel erscheint am 15. März für PC, Xbox One und PS4.