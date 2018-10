Christian Lindner (links, im Gespräch mit Reinhold Beckmann) hatte den FDP-Wahlkampf ganz auf sich zugeschnitten. (NDR)

Im politischen Betrieb in Berlin ächzt und kracht es. Nur um den Shooting-Star der Liberalen ist es etwas ruhig geworden. Zu ruhig? Die neue Polit-Dokumentation „Die Story im Ersten: Lindner und die FDP“ zeichnet ein Stimmungsbild rund um die Partei, die 2013 erstmalig bei der Bundestagswahl an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert war und mit einem 10,7-Prozent-Erfolg 2016 in den Reichstag zurückkehrte. Maßgebliches Gesicht für den Triumph damals: der noch immer jugendlich wirkende Parteivorsitzende Christian Lindner. Doch mit seiner Absage an die zwischenzeitlich geplante „Jamaika-Koalition“ und seinen forschen Spruch besser, nicht zu regieren als „falsch zu regieren“, hat der FDP-Chef vermutlich einen schweren Fehler begangen. Oder doch nicht? Fakt ist, in weiten Teilen des Wahlvolks haftet Lindner und seiner Partei seitdem das Drückeberger- und Nörgler-Image an. Und die Umfragewerte sinken. Und nun, Herr Lindner? - Reinhold Beckmann und Ulli Stein gingen in ihrem Film der Frage auf den Grund: Sie trafen sich mit dem FDP-Star zum Interview.