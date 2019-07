Hans Haas hat das Münchner Nobelrestaurant Tantris lange geprägt. (BR/Reiner Holzemer Film)

Wer das seltene Glück hat, Hans Haas hochkonzentriert bei seiner Arbeit zu beobachten - und in dem neuen, einfühlsamen „Lebenslinien“-Porträt im BR - bekommt man die Gelegenheit dazu -, der gerät schnell ins Staunen. Der gebürtige Tiroler, der auf einem einfachen Bauernhof aufwuchs, ist ein echter Künstler am Herd - und ein akribischer Perfektionist. Auch wenn seine frühen Lebensumstände bescheiden waren, fühlte sich Haas schon immer in der Küche am wohlsten, wo er sich von seiner Mutter die ersten Gerichte zeigen ließ und wo beide mit einfachen Mitteln „zauberten“. Später zog es ihn in die Ferne und in die Sternen-Küche, im Münchner Nobelrestaurant Tantris wurde er zum Star. Nun blickt er etwas wehmütig auf sein Wirken dort zurück. Haas hat angekündigt, die Talentschmiede für die führenden deutschen Köche in rund eineinhalb Jahren zu verlassen. Er wird sein letztes Menü am Silvesterabend 2020 kochen. Dann bleibt ihm hoffentlich etwas mehr Zeit für seine Künste - auch bei der Bildhauerei und beim Malen.