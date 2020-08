Killer mit Herz: Stephen Lucas (Sam Worthington) wird plötzlich selbst vom Jäger zum Gejagten. (ZDF/Mark Tillie, Jack English)

Stephan Lucas (Sam Worthington, „Avatar - Aufbruch nach Pandora“) ist kein Kerl, der plötzlich Gefühle zeigt. Üblicherweise. Doch sein neuester Auftrag als eiskalter Auftragsmörder ändert alles. Der nervenaufreibende Thriller „Die Stundes des Killers“, den das ZDF zur vorgerückten Uhrzeit als Free-TV-Premiere zeigt, erzählt von einem Verbrecher, der unerwartet die Seiten wechselt und damit selbst ins Schussfeld gerät.

Knallhart inszeniert vom Action-Profi - und trotzdem mit viel Herz

Stephen Lucas (Sam Worthington) bringt sich selbst in höchste Lebensgefahr. (ZDF/Mark Tillie, Jack English)

In New York hatte Lucas eben noch ein Paar kaltblütig ermordet. Dann wird er von seinem zwielichtigen Auftraggeber, dem Multimillionär Richard Addison (Allen Leech) ausgeschickt, den blutigen Job endgültig abzuschließen. Das nächste Opfer soll die minderjährige Tochter Ella sein, die ein Internat in der Schweiz besucht. Dort kann sie der Killer schnell aufspüren - doch kurz vor dem tödlichen Schuss zögert er. Sein Gewissen meldet sich zu Wort. Gemeinsam mit Ella ergreift Stephan Lucas die Flucht, verfolgt von Addisons Männern.

Der Film von Regisseur Jonathan Mostow, der sich bei Action-Hits wie „Terminator 3 - Rebellion der Maschinen“ seine Sporen verdiente, spielt mit bekannten Mustern: So erinnert „Die Stunde des Killers“ von fern an die altersübergreifende Zweckgemeinschaft von „Léon - Der Profi“ oder von „Logan“.