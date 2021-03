Mit Bauerbeiterin Burgi (Angela Ascher) legt man sich besser nicht an. (BR/SoftLife Media GmbH/Axel Petrovan/Leo Bauer)

Der Titel der Sketch-Comedy „Fraueng'schichten“ ist Programm. Es geht um die Widrigkeiten, mit denen sich gestandene Frauen im turbulenten Alltagsleben herumschlagen müssen - oft unter Einsatz von viel Charme, Durchsetzungswillen und einer gewissen Robustheit. Die Schauspielerin Angela Ascher (43) zeigt auch in den sechs neuen Folgen erneut meisterlich, wie wandlungsfähig sie ist und wie mühelos sie in immer neue Rollen schlüpfen kann. Unterstützt wird sie bei den Sketch-Einsätzen, die jeweils vorab auch in der BR-Mediathek zu sehen sind, erneut von prominenten Kollegen sowie von Überraschungsgästen.

Was macht Wasi im Sketch?

Was für eine Überraschung: Plötzlich sitzt bei Taxlerin Veronika Schamböck (Angela Ascher) der Ex-Skistar Markus Wasmeier auf dem Rücksitz. (BR/SoftLife Media GmbH/Axel Petrovan/Leo Bauer)

So darf man sich unter anderem auf Auftritt von Kollegen wie Antonia von Romatowski, Franziska Wanninger, Hans Stadlbauer und Volker Heißmann freuen. Zudem taucht gleich in der ersten neuen Folge auch der Ex-Skirennläufer Markus Wasmeier vor der Kamera auf.

Thematisch kreisen die humorvollen Verwicklungen wieder um die Großbereiche Beruf, Beziehungswirren und Kindererziehung. Dabei reicht das Spektrum von Frauen aus der Stadt und zu solchen vom Land sowie jeweils um Frauen, die mit ihren Männern, ihrer Karriere, ihrem Aussehen, ihren Mitmenschen und nicht zuletzt mit sich selbst hadern.

Der fränkischer Referent Rettig (Volker Heißmann) möchte ein Bauvorhaben ausbremsen. (BR/SoftLife Media GmbH/Axel Petrovan/Leo Bauer)

Für 2021 sind noch fünf weitere Folgen vorgesehen, die dann jeweils ebenfalls am Comedy-Freitags ausgestrahlt werden sollen. Den ersten Nachschub mit „Fraueng'schichten“ gibt's am Freitag, 30. April, um 22.05 Uhr.