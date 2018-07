The Internet - Hive Mind

Für einen Superorganismus braucht es die Mitarbeit jedes einzelnen kleinsten Teils, damit das Große und Ganze übersteht und überdauert. Auch wenn die einzelnen Teile selbstständig gar nicht so stark sind. So ist der Titel „Hive Mind“ (deutsch: „Schwarmdenken“) des neuen Albums von The Internet prophetischer, als man es vielleicht erwarten könnte. Was einst als Duo in Los Angeles begann, ist längst zu einer Band herangewachsen, und obwohl einzelne Teile schwächeln, werden sie mit ihrem vierten Album erneut zu einem Superorganismus, der locker an den Grammy-nominierten Vorgänger „Ego Death“ aus dem Jahre 2015 anschließt.

Immer wieder wird Sängerin und Songwriterin Sydney Loren Bennett für ihren teils kraftlosen, eindimensionalen Gesang kritisiert. Isoliert betrachtet ist ihre Performance auch dieses Mal wieder keine herausragende stimmliche Leistung, aber über den Soul-Funk-Stücken fliegt das kalifornische Bienchen immer wieder fleißig auf und ab. Syd bestäubt die sommerlichen Tunes und lässt sie erblühen.

The Internet verfügt vielleicht nicht über die größten Virtuosen, ist aber als Kollektiv unschlagbar. (Sony Music)

Wenn von einem Plätschern in der Musik die Rede ist, heißt das in der Regel nichts Gutes, doch The Internet verdienen sich genau diese Ausnahme: Es sind sanfte Flüsse, die immer kurz davor sind, in Richtung Lounge-Musik zu kippen, in denen es selten Steigerungen gibt, die aber in Gänze nicht entspannender sein könnten. Es sind keine Hits, die man auf „Hive Mind“ findet. Vielmehr schwirren die einzelnen Bandmitglieder über dieselben florierenden Szenerien, lassen mal eine Gitarrenmelodie dort zurück, mal Backing-Vocals. Alles auf „Hive Mind“ klingt wie eine optimal verlaufende Jam-Session („Mood“), in der kein Ego zu groß ist und niemand sich in den Vordergrund drängen will.

Manche Stücke enden genauso schnell, wie sie gekommen sind und überlassen der nächsten fixen Idee einen Platz auf dieser Blumenwiese in Albumform. „La Di Da“ beispielsweise klingt, wie sich der Songtitel liest und ist die reine musikgewordene Unbefangenheit. Hin und wieder dürfen sich die Drums ein bisschen aufplustern, einmal summt auch ein synthetischer Bass wie eine hektische Hummel. So bekommt der Soul-Funk einen leichten zeitgenössischen Schauer verpasst, der ihn kurz übergießt und für den nächsten Song wieder von ihm tropft. Keine Sekunde bestehen Zweifel daran, dass alles wächst und gedeiht. Wenn man eine wildbewachsene Wiese aus der Nähe betrachtet, dann wachsen dort viele unauffällige Kräuter zwischen den Blumen. Aber wenn man den Schritt zurück macht, dann wird sie zum wunderschönen Panorama.