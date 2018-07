Der Mann aus Eritrea, der Ende Mai im Zug nach Flensburg nach einer Messerattacke von einer Polizistin aus Bremen erschossen wurde, ist in seinem Wohnort in Recklinghausen durch aggressives Verhalten aufgefallen. Er sollte auch psychiatrisch untersucht werden. Das geht aus einem Bericht des nordrhein-westfälischen Innenministeriums an den Düsseldorfer Landtag hervor. Hintergrund sind Aussagen eines Arztes und eines Nachbarn des 24-Jährigen.

Vor der Messerattacke im Zug am 30. Mai habe die Polizistin ihm geholfen, eine neue Verbindung zu finden, da er wohl nach Kiel fahren wollte, aber den Umstieg verpasst hatte, heißt es in dem Bericht. Er hatte dann auf der Fahrt von Tarp nach Flensburg die uniformierte Polizistin (22) und einen ihr zur Hilfe gekommenen Mitreisenden mit dem Messer verletzt. Schließlich schoss die Polizistin mit ihrer Dienstwaffe und verletzte den Angreifer tödlich.

Dem Ministeriumsbericht zufolge hatten die Sicherheitsbehörden den Eritreer weder als "relevante Person" noch als Gefährder eingestuft. Ein Arzt habe ihm eine "gewisse Aggressivität" bescheinigt.

Knapp acht Wochen vor seiner Attacke von Flensburg, am 6. April, wurde er wegen Körperverletzung angezeigt, weil er einem im gleichen Haus wohnenden Zuwanderer in die Hand gebissen habe. "Der Geschädigte äußerte, dass der Tatverdächtige durch den Krieg in seiner Heimat traumatisiert wurde und deshalb wiederholt zu unvermittelten Gewaltausbrüchen neige", heißt es. Schon im Februar sei er aggressiv gewesen und habe den Nachbarn mit einem Messer bedroht. Die Flüchtlingshilfe der Caritas habe mitgeteilt, es werde eine psychiatrische Untersuchung veranlasst.

Am 4. Juni sollte eine Caritas-Mitarbeiterin mit ihm bei der Polizei erscheinen - wozu es wegen der Ereignisse von Flensburg nicht mehr kam. Laut Bericht war der Mann nach eigenen Angaben 2015 über Italien und Österreich nach Deutschland gelangt. (dpa)