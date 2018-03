Marios erstes Switch-Spiel auf dem Tennis-Court: "Mario Tennis Aces" kommt am 22. Juni. (Nintendo)

Switch-Versionen bereits bekannter Wii-U-Titel, verspätete Umsetzungen und ein neues „Mario Tennis“: Einmal mehr hat Nintendo in seiner „Direct“-Sendung die Neuheiten für seine Systeme bekannt gegeben - aber echte Überraschungen waren rar gesät. Wer gar auf Szenen aus dem ersten Switch-exklusiven „Pokémon“ oder dem neuen „Metroid“-Abenteuer von Samus Aran hoffte, wurde enttäuscht. Stattdessen hat man für den 13. Juli eine Switch- und 3DS-Fassung des knuffigen Knobel-Adventures „Captain Toad: Treasure Tracker“ angekündigt, außerdem wurde der Release für die Switch-Umsetzung von „Hyrule Warriors“ auf den 18. Mai terminiert. „Splatoon 2“-Fans wiederum bekommen noch diesen Sommer neue Inhalte für Nintendos quietschbunte Ballerei - darunter eine neue Singleplayer-Kampagne, drei frische Mehrspieler-Karten und mehr als hundert schicke Charakter-Outfits.

Inzwischen hat der für seine bizarren Abenteuer- und Action-Titel bekannte Kult-Entwickler Suda 51 noch für dieses Jahr die Veröffentlichung eines Adventures mit dem Titel „Travis strikes again: No more Heroes“ in Aussicht gestellt. Ebenfalls für Freunde japanophiler Spiele-Kost interessant: Das auf Retro-Optik getrimmte Square-Enix-Rollenspiel „Octopath Traveler“ soll bereits am 13. Juli auf die Reise gehen.

Schafft ebenfalls den Sprung auf die Switch: die kleine Heldin Six aus Tarsiers Jump&Run-Adventure "Little Nightmares". (Tarsier Studios)

Zusätzlich verspricht Activision eine Switch-Fassung des erfolgreichen Klassiker-Remakes „Crash Bandicoot N. Sane Trilogy“ und wollen die Tarsier Studios ihr gruseliges Jump&Run-Märchen „Little Nightmares“ inklusive aller drei Erweiterungen für die Hybrid-Konsole umsetzen. „South Park“-Fans dagegen lauern auf eine Switch-Version der „rektakulären Zerreißprobe“, während Freunde klassischer Action-Adventure-Kost mit einer Umsetzung von Capcoms „Okami HD“ liebäugeln.

Zum Glück gibt es auch ein paar echte Neuheiten: So hat Nintendo bestätigt, dass das bereits im Januar geleakte „Mario Tennis Aces“ schon am 22. Juni auf den Platz steht - wie immer mit alten Bekannten à la Mario, Luigi, Wario, Prinzessin Peach, Daisy, Yoshi, Rosalina und Donkey Kong. Insgesamt sind bisher 15 Charaktere für den sportlichen Schlagabtausch bestätigt - sogar der bissige Kettenhund rollt als Tennis-Star über das Grün. Wirklich überraschend war allerdings nur die Ankündigung einer neuen „Super Smash Bros.“-Klopperei, die noch dieses Jahr in den Switch-Ring steigen soll.

Erscheint am 13. Juli und kommt sogar als luxuriös ausgestattete Sammler-Edition: Square Enix' Retro-Rollenspiel "Octopath Traveler". (Square Enix)

Auch für 3DS-Besitzer gibt es weiterhin Grund zur Freude: Neben dem Auftritt von „Meisterdetektiv Pikachu“ sind Umsetzungen vom ersten „Luigi's Mansion“ und dem DS-Klassiker „Mario & Luigi: Abenteuer Bowser“ geplant. Darüber hinaus hat man noch ein „Wario Ware Gold“ mit über 300 Minispielen in die Waagschale geworfen.