Moderatorin Sonja Zietlow war im Frühjahr als blumiger Hase bei "The Masked Singer" mit von der Partie - und wechselt nun ebenfalls die Seiten. (ProSieben/Willi Weber)

Ob es wohl einfacher ist, die Maskerade zu entschlüsseln, wenn man selbst bereits im Kostüm vorsang? Im Frühjahr schlüpfte Sonja Zietlow noch selbst bei „The Masked Singer“ in ein blumiges Hasenkostüm und performte unter anderem „A Night Like This“ von Caro Emerald, um insbesondere Rateteam-Mitglied Rea Garvey zu irritieren. Unter dem Strich stand ein äußerst solider vierter Platz für den Hasen.

Comedian und Heavy-Metal-Fan Bülent Ceylan war hingegen bereits 2019 in der ersten Staffel mit von der Partie - als Engel. Er entschied sich entsprechend seiner Vorlieben unter anderem für Marilyn Manson und schaffte es als Drittplatzierter sogar auf das Treppchen. Nun wechseln Zietlow und Ceylan die Seiten. In der am 20. Oktober startenden dritten Staffel von „The Masked Singer“ bilden die beiden nun das Rate-Panel. Unterstützt werden sie dabei von einem wechselnden Promi-Rate-Gast sowie den Fans.

Als Metal-Engel feierte Comedian Bülent Ceylan in der ersten Staffel von "The Masked Singer" Erfolge. Jetzt kehrt er in die Musik-Show zurück - diesmal als Mitglied des Rateteams. (ProSieben / Willi Weber)

„Ich freue mich, das Rateteam dieser erfolgreichen Sendung verstärken zu dürfen und wieder zur 'Masked Singer'-Familie zu gehören“, äußerte sich Sonja Zietlow über ihre Rückkehr in die Musik-Show - die unter umgedrehten Vorzeichen stattfindet. „In Wahrheit mach ich das natürlich nur, um Rea Garvey eins auszuwischen - weil dann dort jemand sitzt, der ein großes Herz für süße Kuscheltiere hat“, spielte die 52-Jährige zudem auf ihren gelungenen Täuschungsversuch und ihren irritierten Vorgänger in der Raterunde an.

Auch Kollege Bülent Ceylan erinnert sich gerne an seinen Auftritt - hat als Teil des Rateteams aber ebenso Spaß. „Für mich ist 'The Masked Singer' eine absolut außergewöhnliche Show, die mir persönlich neue Möglichkeiten geboten hat. Mittlerweile kenne ich beide Seiten und jede Rolle macht großen Spaß: Sowohl versteckt unter der Maske als auch das Tüfteln, Kombinieren und Rätseln im Rateteam“, so der 44-jährige Mannheimer. „Auf jeden Fall bin ich schon sehr gespannt, welche Stars im Herbst unter den Kostümen stecken - und werde ihnen gehörig auf den Zahn fühlen“, kündigte der Comedian an.

Die dritte Staffel "The Masked Singer" ist ab 20. Oktober" immer dienstags um 20.15 Uhr auf ProSieben zu sehen und wird live aus Köln übertragen. Einzige Ausnahme ist das Halbfinale, welches am Montag, 16. November, ausgestrahlt wird. Zietlow und Ceylan sind ausschließlich in dieser Staffel dabei, im Frühjahr 2020 werden erneut Rea Garvey und Ruth Moschner das Rateteam bilden.