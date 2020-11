ZDFHistory: Corona, Aids & Co. - Virus oder Verschwörung? - So. 15.11. - ZDF: 23.50 Uhr ZDFHistory: Corona, Aids & Co. - Virus oder Verschwörung?

Von der Suche nach einfachen Antworten in komplizierten Zeiten

Rupert Sommer

Die neue Dokumentation blickt auf ein Gemisch aus Lügen, Verwirrung und Falschinformation, das in Zeiten der Pandemien das gesellschaftliche Miteinander zu vergiften droht.