Der König von Köln - Mi. 09.10. - ARD: 20.15 Uhr Der König von Köln

Von der unfein feinen Verführung

Rupert Sommer

Bitterkomisches Durcheinander am ARD-Problemfilm-Mittwoch, der diesmal heiter-hochprozentig daherkommt: Die stargespickte Schmierengeschäftekomödie orientiert sich an sehr realen Bestechungs- und Ausschreibeskandalen in der Domstadt.