Leben direkt am Wasser: 3000 Bootshäuser reihen sich am Schweriner See aneinander. (ZDF / Dirk Bethage)

Seen, die viel Urlaubsglück und Sonne versprechen, besuchen ZDF-Reporter in diesem Sommer. Bernd Mosebach hat es die idyllische Mecklenburgische Seenplatte angetan - ein Landstrich, der zu Wasser und zu Lande manche Abenteuer verspricht. Mosebach trifft Urlauber, die im Hausboot unzählige Schleusen passieren, und Kanuten, die paddelnd von Campingplatz zu Campingplatz „wandern“. An Land ist das mächtige Schweriner Schloss mit seinen Wassergärten und Grotten zweifellos ein Muss. Es ist eines von über 2.000 Schlössern und Herrenhäusern in dieser Gegend. Am Ufer des Schweriner Sees schließlich reihen sich 3.000 Bootshäuser aneinander. Sie erzählen vom kleinen Glück der Bürger wie zu vergangenen Zeiten. Und die Müritz wiederum, Deutschlands größter Binnensee, kann sich bei aufkommendem Sturm wie ein wildes Meer gerieren.