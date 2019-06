Der kleine Oskari (Onni Tommila, rechts) hat es nicht leicht: Er muss in "Big Game - Die Jagd beginnt" den Präsidenten der Vereinigten Staaten (Samuel L. Jackson) beschützen. (SAT.1 / 2017 Elite Film AG)

Die Ahnenhalle, die Oskari (Onni Tommila) an der Seite seines Vaters staunend betritt, nötigt dem kleinen Finnen mächtig Respekt ab. Nicht die karge Holzhütte beeindruckt ihn, in der die Männer des Dorfes nach ihrem ersten erfolgreichen Beutezug im Wald mitsamt ihren Trophäen auf ikonischen Fotos verewigt wurden, sondern die Last dieser Tradition. Kaum 13 Jahre alt, verbringen die Heranwachsenden im internationalen Thriller „Big Game - Die Jagd beginnt“ (2014), den SAT.1 nun erneut zeigt, eine Nacht im Wald der verschneiten Berge: um zu überleben, um zu jagen, um echte Männer zu werden.

Gar nicht so weit weg von all dem nähert sich die Air Force One den finnischen Bergen. In dem sagenumwobenen Flugzeug sitzt niemand Geringeres als der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika (Samuel L. Jackson) und bereitet sich auf einen Politgipfel vor. Doch es kommt anders: Angeführt vom lässigen Mastermind Hazar (Mehmet Kurtulus, der ehemalige „Tatort“-Ermittler) holt eine Gruppe von Terroristen chirurgisch präzise das Flugzeug mit einer Luftabwehrrakete vom Himmel. Wenig später ist der in einer Sicherheitskapsel evakuierte Präsident auf sich allein gestellt. Ausgerechnet der kleine Jäger Oskari, der doch erst noch zum Mann werden soll, ist der Erste, der zwischen all den brennenden Flugzeugtrümmerteilen eintrifft. Nach einem schüchternen Kennenlernen beschließt er, den mächtigsten Mann der Welt mit Pfeil und Bogen gegen die Gefahren seines Waldes zu verteidigen.

Der 13-jährige Oskari (Onni Tommila, rechts) hilft dem amerikanischen Präsidenten (Samuel L. Jackson), in der Wildnis zu überleben. (SAT.1 / 2017 Elite Film AG)

Schon 2010 sorgte der finnische Regisseur und Drehbuchautor Jalmari Helander mit seinem bösen Weihnachts-Fantasy-Streifen „Rare Exports“ für eine faustdicke Genre-Überraschung. Auch damals schon erkor er seinen kleinen Neffen Onni Tommila zum Hauptdarsteller. Helander beweist mit beiden Filmen sein Gespür für Skurriles und für Unterhaltung. Der latente Größenwahn des Projekts, in dem nichts Geringeres als die Air Force One samt US-Präsident in Finnland gekapert wird und der wichtigste Mann der Erde eine rasante Tour in einer Tiefkühltruhe überstehen muss, steht „Big Game - Die Jagd beginnt“ hervorragend.

Nichts für Frauen

Noch ahnt Oskari (Onni Tommila) nicht, dass er in der finnischen Wildnis ausgerechnet auf den US-Präsidenten treffen wird. (SAT.1 / 2017 Elite Film AG)

Helander paart rasante, aber handgemachte Action mit situationskomischen Elementen. Diese entstehen vor allem dank des absurden Settings: Ein Kind beweist sich als Retter gegen übermächtige und schwer bewaffnete Terroristen - anstatt nur einen Elch zu erlegen, was ihm nicht mal der eigene (Über-)Vater zutraut. Dieses Widerspiel der Elemente funktioniert nicht immer, manchmal kommt „Big Game - Die Jagd beginnt“ ein wenig altbacken daher und erinnert in Sachen Look und Humor an seine offensichtlichen Vorbilder aus den 1980er-Jahren, etwa die „Stirb Langsam“-Reihe. Unter dem Strich aber bleibt solide Action-Unterhaltung von echten Kerlen für echte Kerle - denn Frauen spielen in „Big Game - Die Jagd beginnt“ überhaupt keine Rolle.

Samuel L. Jacksons Name steht seit einer gefühlten Ewigkeit für Qualität. Nach seinem internationalen Erfolg in „Pulp Fiction“ (1994) spielte er regelmäßig in großen Hollywoodproduktionen mit, darunter auch in verschiedenen „Star Wars“- und „Avengers“-Produktionen und Filmen von Quentin Tarantino, wie „Django Unchained“ (2012) oder „The Hateful Eight“ (2015). In diesem Jahr war der 70-Jährige bereits in den Marvel-Filmen „Captain Marvel“ und „Avengers: Endgame“ sowie in der „Unbreakable - Unzerbrechlich“- und „Split“-Fortsetzung „Glass“ neben James McAvoy und Bruce Willis zu sehen.