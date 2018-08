Ein dynamisches Intro im Stil von 80-er-Jahre-Trickfilmen leitet das neue "Streets of Rage" ein. (Sega / DotEmu / Lizardcube)

Für Kampfspiel-Fans der alten Schule gehört Segas 16-Bit-Reihe „Street of Rage“ zu den großen Klassikern des Genres: Wie bei den älteren „Brawler“-Serien „Double Dragon“ (Taito) und „Final Fight“ (Capcom) stehen sich hier nicht zwei Kämpfer gegenüber. Stattdessen prügeln sich ein oder zwei Spieler durch Horden aus Computer-Gegnern, während sie die Abschnitte von links nach rechts durchqueren und dabei allerlei Level-Interieur zertrümmern. Doch trotz ihrer Popularität hat die „Streets of Rage“-Reihe seit ihrer dritten Inkarnation 1994 keine Fortsetzung mehr hervorgebracht.

Bis jetzt - denn Sega sowie die französischen Retro-Experten von DotEmu und Lizardcube haben in einem Trailer das um 24 Jahre verspätete „Streets of Rage 4“ angekündigt: In dem keilen sich Haudrauf Alex Stone und die Kampfsport-Spezialistin Blaze Fielding auf wunderbar altmodische Weise mit ganzen Legionen aus punkigen Schurken. Wann oder für welche Systeme der Titel erscheint, haben die Entwickler bisher ebenso wenig verraten wie weitere Gameplay-Details.