"Traummann im zweiten Anlauf" ist eine Liebeskomödie, die viele Beziehungen miteinander verstrickt. Mit dabei ist die Amerikanerin Maggie (Sarah Jessica Parker), die während ihres Urlaubes auf ihren italienischen Ex-Freund Luca (Raoul Bova) trifft. (ZDF / Romolo Eucalito, Christina die Paolo Antonio)

Damit Tochter Summer (Rosie Day) keine Schwierigkeiten mit ihrem Freund in New York bekommt, macht Maggie (Sarah Jessica Parker) mit ihr einen Kurzurlaub in Italien. Dort treffen sie unerwartet auf Maggies Ex-Freund Luca (Raoul Bova). Doch die Freude währt nicht lange: Summer flüchtet, zusammen mit dem Auto und Lucas alter Mutter Carmen (Claudia Cardinale). Ihre Hilfe koppelt Carmen an eine Bedingung: Sie will nach Rom. Luca und Maggie nehmen die Verfolgung auf, und zwei Reisen durch Italien beginnen, die natürlich nicht so verlaufen wie erwartet. Die schwedische Regisseurin Ella Lemhagen („Der Junge mit den Goldhosen“) thematisiert in „Traummann im zweiten Anlauf“ (2014) generationenübergreifend sowohl Beziehungen zwischen Mutter und Kind als auch zwischen Mann und Frau. Eine kurzweilige, verspielte Liebeskomödie mit bester multinationaler Besetzung und vor traumhafter italienischer Kulisse, die im ZDF als Free-TV-Premiere am Nachmittag ausgestrahlt wird.