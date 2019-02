Hat während der letzten Monate 90 Prozent seiner zahlenden Abonnenten verloren, schart aber noch immer das größte Twitch-Gefolge um sich: "Fortnite"-Star Tyler Blevins, genannt Ninja. (Robert Reiners/Getty Image)

Mit der gigantischen Zahl von 13 Millionen Twitch-Followern gehört der prominente „Fortnite“-Zocker Tyler Blevins alias „Ninja“ zu den bekanntesten Gaming-Streamern des Planeten. Bekannte Konkurrenten wie der ebenfalls in der Battle-Royale-Disziplin beheimatete „Shroud“ können ihm mit fünf Millionen Follower nicht das Wasser reichen.

Geht es dagegen um zahlende Zuschauer - also Abonnenten des jeweiligen Kanals - dann sieht es bei „Ninja“ derzeit nicht so rosig aus: Seine Abo-Höchstmarke hatte Blevins 2018 mit rund 263.000 „Subscribern“ erreicht, aber die hatte er vor allem einem „Fortnite“-Promotion-Event von Twitch Prime zu verdanken. Seitdem geht es mit den Abo-Zahlen des Streamer-Stars stetig bergab. Inzwischen überweist nur noch etwa ein Zehntel der einstigen Abonnenten-Menge einen regelmäßigen Beitrag an den Profi-Spieler - rund 26.000 Personen. Obwohl sein Nebenbuhler Shroud nicht mal halb so viele Follower hat, kommt der auf starke 77.500 zahlende Kunden - eine echte Schlappe für den Battle-Royale-Ninja.

Auch bei der Watchtime - also der Zeit, die Zuschauer aktiv auf dem Kanal eines Streamers verbringen - sah es für Blevins schon einmal besser aus: Hier gehört er zwar nach wie vor zu den ganz Großen, wurde aber durch den ebenfalls beliebten „Tfue“ von Platz 1 verdrängt.

Wirklich jammern kann Ninja trotzdem nicht: Allein 2018 hat die gerade mal 27 Jahre alte Twitch-Plaudertasche mit den bunten Haaren fast zehn Millionen US-Dollar verdient. Ein wesentlicher Anteil davon ging nicht auf Abonnenten, sondern auf Werbekunden zurück. Eine Einnahmequelle also, um die sich Blevins und seine kleine Familie keine Sorgen machen müssen, solange der „Ninja“ Follower-König bleibt.