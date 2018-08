Da staunen Kai Pflaume (links) und Elton (rechts) nicht schlecht. Der fünfjährige Philipp Fersch ist schon jetzt ein Ass im Gabelstaplerfahren! (ARD / NDR / Thorsten Jander)

Klein, aber oho: Am Samstagabend bringen neun talentierte Kids ihre Promi-Kontrahenten ins Schwitzen. Pünktlich zum Ende der Sommerpause wartet Moderator Kai Pflaume in der neuen Ausgabe von „Groß gegen Klein - Das unglaubliche Duell“ wieder mit spektakulären Wettkämpfen zwischen Kindern und Erwachsenen auf. So darf Muskelpaket Ralf Moeller sein Talent beim Reifenspringen beweisen - doch die zehnjährige Rona will dem ehemaligen Mr. Universum seine körperlichen Grenzen aufzeigen. Auch bekannte Gesichter wie Carmen Nebel oder Aylin Tezel stellen sich den ungewöhnlichen Herausforderungen der Kinder und staunen über deren Fähigkeiten. So auch Comedy-Spezialist Elton: Im erst fünfjährigen Philipp findet er einen würdigen Gegner im Gabelstaplerfahren. Denn der Dreikäsehoch fordert ihn zum Turmbau auf - anstelle von Paletten allerdings mit Gläsern! Das Erste zeigt das beliebte Format zur besten Sendezeit.

Weniger actionreich geht es bei Christian Wolff und der kleinen Anna zu: Die kann nämlich Baumarten alleine am Geruch erkennen und wettet, dass sie mehr Holzsorten identifizieren kann als der TV-Förster. Auch Jan Josef Liefers ist mit von der Partie. Selbstverständlich wird der beliebte Schauspieler („Tatort“ Münster) auch für musikalische Unterhaltung mit seiner Band Radio Doria sorgen. Wieder einmal dürfen sich die Zuschauer auf einen überraschenden und abwechslungsreichen Abend freuen, an dem nur eines sicher ist: Die Kinder zeigen den Stars, wo der Hammer hängt!