Bei "The Voice Senior" suchen (von links) Sascha Vollmer, Mark Forster, Yvonne Catterfeld, Sasha und Alec Völkel nach den größten Gesangstalenten ab 60. (SAT.1/Andre Kowalski)

Aller guten Dinge sind drei: Nachdem bereits in „The Voice of Germany“ und „The Voice Kids“ nach Gesangstalenten gesucht wird, widmet sich das neue Format explizit den Senioren. Auf den Coach-Sesseln nehmen mit Mark Forster, Yvonne Catterfeld, Sasha sowie The BossHoss alias Sascha Vollmer und Alec Völkel vertraute Gesichter Platz. Letzterer lehnt sich vor dem Start weit aus dem Fenster: „Ich glaube, dass 'The Voice Senior' alles in den Schatten stellen wird!“ - Gesucht wird in dem neuen Casting-Ableger, der nach den altbekannten Regeln funktioniert, die beste Stimme ab 60. Von „Zeigen, dass man noch was drauf hat“ bis „Letzte Chance meines Lebens“ unterscheiden sich die Motivationen - ebenso wie die Auftritte vom agilen Altrocker bis zur eleganten Diva. Moderiert wird „The Voice Senior“ abermals von Lena Gercke und Thore Schölermann.