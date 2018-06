Bald rollt wieder der Ball! In Russland findet vom 14. Juni bis 15. Juli die Fußball-Weltmeisterschaft statt. Allerdings ist sich längst nicht jeder sicher, dass Deutschland gewinnen wird. (Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Bei der Fußballweltmeisterschaft in Russland (ab 14. Juni) gilt die deutsche Mannschaft unter Joachim Löw als Favorit. Doch den Titel traut dem Team bei Weitem nicht jeder zu! Die User von Sky glauben nicht an eine erfolgreiche Titelverteidigung der deutschen Mannschaft, wie Sky nun als Ergebnis einer Userbefragung mitteilte.

Am Sonntag, 17. Juni, steht das erste Spiel gegen Mexiko an. Sky hat vorab ein Instagram-Voting gestartet, in dem die User abstimmen konnten, wie weit die deutsche Mannschaft im Turnier kommen wird. Das Ergebnis zeigt, dass das Vertrauen in die deutsche Elf noch fehlt. Unter den 53.000 abgegebenen Stimmen glaubt die Mehrheit der User nicht an den Titel, sondern sagt das Ausscheiden der DFB-Elf im Halbfinale des Turniers voraus. Neben ARD und ZDF überträgt auch Sky umfangreich. Erstmals in Deutschland zeigen die Unterföhringer 25 Spiele der FIFA WM 2018 in Russland live und in Ultra HD.

Die Sky-User haben kein großes Vertrauen zu Joachim Löw und seiner DFB-Elf. Die Mehrheit der User sehen ein Ende der deutschen Mannschaft im Halbfinale. (Alexander Koerner/Getty Images)

Die letzte Weltmeisterschaft im Jahr 2014 fand in Brasilien statt. Die deutsche Mannschaft holte den Titel, nachdem sie im Finale gegen Argentinien ein 1:0 erreichte. Torschütze war Mario Götze. Die deutsche Mannschaft führt laut „ran“ die FIFA-Weltrangliste mit 1.558 Punkten an, danach folgt Brasilien mit 1.431 Punkten.