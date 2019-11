The Kelly Family - 25 Jahre Over the Hump - Mi. 20.11. - RTL: 20.15 Uhr 25 Jahre „Over The Hump“

Vor der Tour die große Show

Rika Sturm

25 Jahre nach ihrem Erfolgsalbum „Over The Hump“, das die irische Großfamilie berühmt machte, feiert RTL die erfolgreiche Musikfamilie mit der großen Jubiläumsshow „The Kelly Family - 25 Jahre Over the Hump“.