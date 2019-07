Streaming für Nintendo Switch

Vorerst kein Spiele-Streaming für Nintendos Switch

Robert Bannert

Sogar Traditionalist Nintendo bekundet Interesse an Game-Streaming wie bei Google Stadia oder PlayStation Now - trotzdem will man der Switch in näherer Zukunft keine entsprechende Lösung zur Seite stellen. Warum eigentlich?