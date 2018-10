Lukas Graham - 3 (The Purple Album) (Universal Music)

Alle guten Dinge sind drei. Wer will so etwas denn bitte noch hören? Eine mögliche Antwort könnte sein: Lukas Graham will/wollen das hören! Also vor allem wohl der Sänger Lukas Graham, 30 Jahre alt, braun-blonde Haare, blasses Outfit, blasse Haut, geboren im autonomen Kopenhagener Viertel Christiania, zum ersten Mal bekifft gewesen mit elf Jahren (singt er). Mit seiner nach ihm benannten Band spielt er Pop, der Soul in sich tragen soll und ein bisschen „Ghetto-flair“ (Selbstzuschreibung). Vor allem aber ist es Pop. Also POP. Pathos, Düdeldü, große Gesten, aber ausgeführt von ganz normalen Typen wie du und ich. Das Erfolgsrezept von Lukas Graham ist seit ihrem Debütalbum „Lukas Graham“ von 2012 diese „Wie du und ich“-Ästhetik. Nach dem Zweitwerk „Lukas Graham (Blue Album)“ erscheint nun „3 (Purple Album)“.

Lukas Graham scheinen Konstanten im (Band)-Leben zu mögen. Denn ihr drittes Album hat dasselbe Covermotiv wie die beiden Alben zuvor. Eine nackte Meerjungfrau sitzt neben einem Meer an leeren Flaschen und starrt bedröppelt ins Nichts. Nur ist das Cover diesmal eben lila eingefärbt. Lukas Graham haben aber keinen opiathaltigen Hustensaft mit aufgelösten Bonbons und Sprite (in der Rapszene Purple Drank genannt) getrunken. Sie haben auch nicht mit ultraheiseren Stimmen und mithilfe des Autotune-Effekts Alienmusik produziert, wie es der Rapper Future gemacht hätte, der die Farbe Lila für sich gepachtet hat. Lukas Graham sind wie du und ich. Und weil sie wie du und ich sind, haben sie ganz einfach Langweiler-R'n'B-Musik produziert.

Lukas Graham aus Dänemark nennen ihr drittes Album "3 (The Purple Album)". (Universal Music)

Blau oder lila spielen dabei keine Rolle. Das neue Album ist, nachdem die Band es 2017 mit der Hitsingle „7 Years“ immerhin zu einer Grammy-Nominierung gebracht hat, leider nur ein Aufguss des schon Dagewesenen. Deswegen starrt die Meerjungfrau vermutlich auch so bedröppelt. Lukas Graham kann mit seiner schönen Stimme noch so oft „You are the only one“ oder „That's my soul“ croonen: Den Songs, die soulful sein sollen, fehlt es ganz einfach an Seele.

Die Gitarren, die melancholischen Pianochords, die dezenten Streicherarrangements, die Chöre mit Gospel-Vibe im Hintergrund - all das wirkt auf „3“ ein bisschen wie von Robotern programmiert, und so wirken die dänischen Pop-Senkrechtstarter zunehmend wie austauschbare Pop-Avatare. Ihre Musik ist weder gut noch schlecht genug, um wirklich etwas auszulösen - Gefühlszustände zum Beispiel oder Diskurse oder das Ende der Langeweile. Natürlich: Den Lukas Grahams fehlt es nicht an Talent an sich - aber auf ihrem dritten Album fehlt es ihnen eindeutig an Ideen.