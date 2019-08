Die neue Show greift auf die alte "Pranks"-Tradition von ProSieben, aber natürlich auch auf Ideen des Klassikers "Verstehen Sie Spaß?" zurück. (ProSieben)

1980 ging nach einer Idee des zu früh verstorbenen Fernsehmachers und -moderators Kurt Felix erstmals der ARD-Klassiker „Verstehen Sie Spaß?“ auf Sendung, eine Show, die auch heute noch mit vergleichsweise simplen TV-Streichen ein Millionenpublikum erreicht. Nun versucht sich auch ProSieben mit „Mein bester Streich. Prominent & Reingelegt“ an einer Versteckte-Kamera-Show, in der mehr oder weniger bekannte Gesichte aufs Glatteis geführt werden. Der Rapper Eko Fresh etwa bringt als vermeintlich „echter“ Taxifahrer seine Fahrgäste an den Rand der Verzweiflung. Oder Comedian Abdel Karim: Er spielt einen korrupten Flohmarkthändler. Und Jana Ina Zarrella wird zu einer nicht ganz alltäglichen Schiffstaufe eingeladen. Mit von der Partie sind unter anderem mit Oliver Pocher, Sila Sahin, Jana Pallaske und Monica Ivancan ziemlich vertraute TV-Prominente der ersten, zweiten und hinteren Reihe.