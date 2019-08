Derzeit erklingt Mark Forsters "Chöre", wenn ein deutscher Nationalspieler ein Tor geschossen hat. Bleibt das so? (Andreas Rentz/Getty Images)

Im November 2018 hatte der DFB ein Einsehen: Nach über zehn Jahren wurde Oliver Pochers Fan-Hymne „Schwarz und Weiß“ als offizielle Torjubel-Musik der deutschen Nationalmannschaft abgesetzt. Seither erklingt Mark Forsters „Chöre“, wann immer einer der Nationalkicker ein Tor erzielt. Ob das so bleiben soll, haben nun die Fans in der Hand.

Die können in einem Online-Voting unter fanclub.dfb.de nun über den neuen Tor-Jingle abstimmen. Zur Auswahl stehen neben Mark Forsters Hit noch 13 weitere Titel - aus sämtlichen Genres: Vom „Triumphmarsch“ aus der Oper „Aida“ über „Thunderstruck“ von AC/DC bis hin zu „Stand Up“ von Right Said Fred ist alles dabei, was halbwegs zum Mitgrölen geeignet ist.

Oliver Pochers Fan-Hymne "Schwarz und Weiß" wurde Ende 2018 eingemottet. (Joshua Sammer/Getty Images)

Das sind die aktuellen Favoriten

Dem aktuellen Zwischenstand nach scheinen die Fans der Nationalmannschaft jedoch deutsche Hits für deutsche Tore zu bevorzugen. „Kernkraft 400“ von Zombie Nation führt aktuell mit dünnem Vorsprung vor „Von allein“ von Culcha Candela und „Chöre“ von Mark Forster.