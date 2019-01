Thomas Gottschalk war einst drauf und dran, selbst Lehrer zu werden. Ob er tatsächlich über Pauker-Qualitäten verfügt, darf er nun in "Der Vertretungslehrer" auf VOX beweisen. (TVNOW / Daniel Löb)

Das VOX-Erfolgsformat „Der Vertretungslehrer“ bekommt vier weitere Folgen spendiert - diesmal unter anderem mit dem Moderatoren-Urgestein Thomas Gottschalk („Wetten, dass ..?“). Der 68-Jährige wird am Dienstag, 19. Februar, 22.35 Uhr, in der VOX-Sendung beweisen, ob er für seinen ursprünglichen Traumberuf geeignet gewesen wäre: An einem Bayreuther Gymnasium darf er seine Lehrer-Ambitionen aus jungen Jahren endlich auf die Probe stellen. Unter dem Motto „Die Jugend von heute“ will er der Frage nachgehen, wie verantwortungsbewusst seine Schützlinge wirklich sind. Ist ihre Zukunft hoffnungslos oder sind sie bestens gewappnet für alles, was kommt? „Gottschalk ist skeptisch und macht sich Sorgen um die Zukunft der jetzigen jungen Generation“, lassen die Macher von VOX vorab wissen. „Kann er sie mit seinem Unterricht überhaupt noch erreichen?“

Neben Gottschalk werden in den weiteren drei Folgen auch die Schwimmlegende Franziska van Almsick, Hundetrainer Martin Rütter und Star-Koch Tim Mälzer ihre pädagogischen und didaktischen Fähigkeiten präsentieren. Nachdem die Pilotfolge mit Box-Koryphäe Wladimir Klitschko vor rund einem Jahr gute Quoten einfahren konnte, durften im vergangenen Dezember auch die bekannte YouTuberin Dagi Bee und der Investor Frank Thelen („Die Höhle der Löwen“) in die Pauker-Rolle schlüpfen.