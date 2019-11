Mirja Boes führt durch die neue VOX-Show "Herrlich ehrlich - Kennst du dein Kind?" (TVNOW / Guido Engels)

„Herrlich ehrlich“ antworten Kinder gerne mal auf Fragen und bringen so ihre Eltern zum Lachen oder in peinliche Situationen. Genau das ist der Clou einer neuen VOX-Familien-Gameshow: Mirja Boes, selbst zweifache Mutter, lädt in jeder Ausgabe von „Herrlich ehrlich - Kennst du dein Kind?“ zwei Familien mit Kindern zwischen fünf und sieben Jahren ein. Die Teams bekommen jeweils prominente Paten und treten in persönlichen Fragerunden gegeneinander an. „Wir bringen die Kinder in bestimmte Situationen, machen lustige Sachen mit ihnen und bieten ihnen an, auch mal über die Stränge zu schlagen, und dann haben die Eltern die Aufgabe, ihr Kind einzuschätzen: Macht es etwas Verbotenes oder nicht?“, verrät die 48-jährige Moderatorin. Dabei soll spielerisch herausgefunden werden, welche Eltern ihr Kind am besten kennen.

Die drei geplanten Doppelfolgen starten ab 3. Dezember, 20.15 Uhr, jeweils dienstags. Als prominente Unterstützung haben sich unter anderem die Ehrlich Brothers, Verona Pooth, Tim Mälzer, Jeanette Biedermann und Sarah Lombardi angekündigt. Die Promis haben ihr „Patenkind“ im Vorfeld einen Tag lang besucht, um in der Show zusätzliches Geld für die Familie zu erspielen. Bis zu 10.000 Euro winken der Siegerfamilie.