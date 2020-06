Mit dem Wackel-Ewok in die Raumschlacht: "Squadrons"-Spieler können ihre Schiffe innen wie außen individualisieren. (EA)

In Ermangelung einer E3-Messe hat Electronic Arts sei eigene digitale Präsentations-Show abgehalten: Dabei hat der Hersteller unter anderem erste Details zu seinen kommenden Blockbuster-Titeln, aber auch zu einer Reihe von Indie-Spielen bekannt gegeben, die fortan unter dem Label „Originals“ veröffentlicht werden. Alle Neuheiten im Überblick:

Sport der nächsten Generation: „FIFA 21“ und „Madden 21“

Nicht nur Kylian Mbappé schlägt das Herz bis zum Hals: "FIFA"- und "Madden"-Fans freuen sich über den ersten Trailer zur nächsten Generation der Sport-Spiele. (EA)

Fußball-Fans müssen sich in diesem Jahr etwas länger gedulden: Das nächste „FIFA“-Game erscheint nicht wie üblich im September, sondern erst am 9. Oktober - zunächst für PC, Xbox One, PS4 und Switch, später für PS5 und Xbox Series X. Die Macher stellen allgemein ein verbessertes Spielerlebnis in Aussicht. Speziell die neuen Konsolen sollen jedoch mit schnelleren Ladezeiten, verfeinerten Animationen, Raytracing-Unterstützung und flüssiger 4K-Grafik glänzen.

Großzügig: EA verspricht zudem, dass Käufer der PS4- und Xbox-One-Fassungen kostenlos auf die Versionen für die nächste Konsolengeneration upgraden können, sobald diese erhältlich seien. Gleiches gilt für die Football-Simulation „Madden NFL 21“, die bereits am 20. August auf den Markt kommt. Besitzer der Disc-Versionen sollten jedoch darauf achten, später auch eine Playstation 5 mit Laufwerk zu besitzen. Alternativ gibt es das Spiel als digitalen Download.

Kommt mit einer eigenen Singleplayer-Kampagne, die sich entweder aus Rebellen- oder Imperiums-Perspektive bestreiten lässt: "Star Wars: Squadrons". (Electronic Arts)

„Star Wars: Squadrons“: Mit dem Wackel-Ewok in die Weltraumschlacht

Bereits vor ein paar Tagen stellte EA sein neues „Star Wars“-Game „Squadrons“ vor - ein Weltraum-Action-Game, bei dem sich PC- und Konsolengamer aus der Ego-Cockpit-Perspektive in spektakuläre Schlachten zwischen Imperium und Rebellen beziehungsweise der Neuen Republik stürzen können. Neben packenden Solo-Kampagnen auf beiden Seiten bietet der Titel jedoch vor allem einen kompetitiven Multiplayer-Modus, der sich mit seinen 5-gegen-5-„Dogfights“ an eSports-Größen wie „Valorant“ oder „League of Legends“ orientiert. Noch packender dürften jedoch die sogenannten „Fleet Battles“ sein, die in mehere Etappen unterteilt werden und deren Ziel die Zerstörung des gegnerischen Flaggschiffs ist - „Star Wars: Battlefront 2“-Spieler kennen das fortschreitende System bereits.

Knallbunte Multiplayer-Orgie aus Indie-Fabrikation: "Rocket Arena". (Electronic Arts)

Motivierend: Während man mit gewonnenen Schlachten im Rang aufsteigt, können die erworbenen Upgrades angewandt werden, um die Leistung des eigenen Raumschiffs in den Bereichen Waffen, Rumpf, Triebwerke und Schilde zu verbessern. Rein optische Anpassungen von Jäger, Piloten und Cockpit sind ebenfalls möglich - und reichen von der Helmbemalung bis zum Wackel-Ewok auf dem Armaturenbrett.

Große Pläne mit „Apex Legends“

"Lost in Random" ist eine Indie-Perle, in der alles passieren kann. (EA)

„Apex Legends“ gehört neben „Fortnite“; „PUBG“ und „Call of Duty: Warzone“ zu den erfolgreichsten Battle-Royale-Titeln dieser Tage - und soll noch größer werden. EA kündigte an, den kostenlosen Titel im Herbst auf Nintendos Switch-Konsole zu veröffentlichen und ein Plattform-übergreifendes Crossplay zu ermöglichen. Nicht allzu lange warten müssen Fans indes auf das Event „Lost Treasures“: Ab 23. Juni können sich Gamer altertümliche Rüstungen erspielen.

Edle Indie-Kost

Auch aus den mit EA zusammenarbeitenden Indie-Studios kommen interessante Neuheiten - darunter „It takes two“. Im neuen Titel von Hazelight, den Koop-Experten von „Two Brothers“ und „A Way Out“, turnen zwei zum Leben erwachte Puppen durch ein emotionales und auf Zusammenspiel ausgelegtes 2,5-D-Jump&Run-Abenteuer.

Vom schwedigen „Fe“-Macher Zoink wiederum kommt das Tim-Burton-ähnliche Action-Adventure „Lost in Random“, bei dem das Schicksal der Protagonistin offenbar an einem mit Armen und Beinen ausgestatteten Würfel hängt, der für den hohen Zufallsfaktor im Spiel symbolisiert. Beim Versuch des Mädchens Even, einen Fluch im namensgebenden Königreich Random zu brechen, kann buchstäblich alles passieren.

Ebenfalls aus der Indie-Ecke kommt der kunterbunte Shooter „Rocket Arena“ von Final Strike Games, in dem zwei Dreier-Teams gegeneinander antreten und sich die namensgebenden Raketen um die Ohren hauen.

Außerdem haben EA's interne Entwicklungs-Mannschaften von Criterion, DICE, Bioware und EA Motive allesamt angekündigt, bereits mit Next-Gen-Entwicklungen beschäftigt zu sein. Welche das genau sind, wurde allerdings nicht verraten. Zum Schluss der Show gab's jedoch noch eine kleine Überraschung: Nach über zehn Jahren veröffentlicht EA mit „Evolution“ einen weiteren Ableger seiner Skateboard-Reihe „Skate“.