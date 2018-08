Kurz nach dem Ende des diesjährigen Wacken-Festivals verkündet der Veranstalter: Das W:O:A 2019 ist ausverkauft! (Gina Wetzler/Getty Images)

Das Jubiläum ist eben doch etwas Besonderes: Nachdem für das diesjährige Wacken Open Air bis kurz vor Veranstaltungsbeginn noch Tickets erhältlich waren, ist die 30. Ausgabe des Kult-Festivals im kommenden Jahr schon jetzt ausverkauft. Alle 75.000 Tickets für das W:O:A 2019 seien vergeben, meldet der Veranstalter auf seiner Homepage und bedankt sich auch gleich bei den Metal-Fans: „Wir sind überwältigt von eurer Treue und eurer Unterstützung, die auch nach nun bald 30 Jahren ungebrochen zu sein scheint und können nur sagen: Thanx for your support!“

Das W:O:A im kommenden Jahr findet vom 1. bis 3. August statt, und zumindest ein paar Bands stehen auch schon fest: Unter anderem haben sich bereits Sabaton, Powerwolf, Within Temptation, Parkway Drive, Meshuggah und Rose Tattoo angekündigt, wobei davon auszugehen ist, dass das Line-up noch um zahlreiche weitere Metal-Hochkaräter ergänzt wird. Immerhin verspricht der Veranstalter den Fans ein Jubiläum, „an welches ihr euch noch lange erinnern werdet“.

Das Wacken Open Air findet seit 1990 jährlich in der schleswig-holsteinischen Gemeinde Wacken (circa 1.800 Einwohner) statt. Nachdem die erste Ausgabe immerhin 800 Metalheads anlockte, gehört das W:O:A inzwischen mit bis zu 85.000 Besuchern jährlich zu den größten Metal-Festivals der Welt.