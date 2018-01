Die Tatwaffe vom Münchner Amoklauf, eine Pistole vom Typ Glock 17. Foto: Sven Hoppe/Archiv (dpa)

Das Landgericht München I hat den Verkäufer der Waffe für den Münchner Amoklauf am Freitag unter anderem wegen fahrlässiger Tötung in neun Fällen zu sieben Jahren Haft verurteilt. Er hatte eine Pistole an einen 18-Jährigen verkauft, der damit im Juli 2016 neun Menschen und sich selbst erschoss.

Die Staatsanwaltschaft warf dem 33-jährigen Marburger Philipp K. unter anderem fahrlässige Tötung in neun Fällen und illegalen Waffenhandel vor. Die Anklage hat sieben Jahre und zwei Monate Haft verlangt. Erst mit dem Waffen-Deal sei der Amoklauf möglich gewesen.

Amokläufer und Waffenhändler mit rechtsradikaler Gesinnung

Die Nebenkläger - rund 25 Angehörige der Opfer - und ihre Anwälte hatten eine Verurteilung wegen Beihilfe zum Mord gefordert. Die Familien warfen dem Waffenhändler Mitwisserschaft vor. Ihrer Ansicht nach sprechen zahlreiche Indizien dafür, dass Philipp K. wusste, was der Amokläufer mit der Pistole vorhatte. Der Angeklagte habe mit David S. eine rechtsradikale Gesinnung geteilt.

Am 22. Juli 2016 hatte der 18-jährige David S. am Münchner Olympia-Einkaufszentrum (OEZ) neun Menschen erschossen und fünf weitere verletzt, ehe er sich selbst tötete. Seine Opfer waren fast durchweg junge Menschen mit Migrationshintergrund.

Die Pistole, eine Glock 17, und mehrere Hundert Schuss Munition hatte er über das sogenannte Darknet besorgt, einen verschlüsselten Teil des Internets. Über diese Plattform haben David S. und Philipp K. zwei Treffen zur Übergabe von Waffe und Munition in Marburg vereinbart. Was sie dort besprachen, ob es um die Verwendung der Waffe ging und ob V-Leute eine Rolle in dem Fall spielten, blieb bis zum Ende offen.

Tat am Jahrestag des Breivik-Attentats

Die polizeilichen Ermittler hatten stets argumentiert, David S. habe zwar eine rechte Haltung gehabt. Sein Motiv sei aber Rache für jahrelanges Mobbing gewesen. Er habe auf Jugendliche gezielt, die von Alter, Aussehen, Herkunft und Lebensstil denen ähnelten, die ihn über Jahre gedemütigt hätten: junge Menschen mit südosteuropäischen Wurzeln.

Für die Tat wählte der von Gutachtern als psychisch krank eingestufte David S. den fünften Jahrestag des Attentats des rechtsextremen norwegischen Massenmörders Anders Breivik. Er malte Hakenkreuze und grüßte mit „Heil Hitler“; Philipp K. nutzte denselben Gruß und hatte Hitlers Hetzschrift „Mein Kampf“ auf der Festplatte. (dpa)