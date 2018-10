Jonas Nay feierte mit "Deutschland83" auch im Ausland große Erfolge. Begleitend zur Fortsetzung "Deutschland86" gab der Hauptdarsteller auch den Erzähler in einer Doku. (RTL / Nik Konietzny)

Nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet, sollte die DDR als Alternative zum kapitalistischen System des Westens dienen. Der Ausgang des Versuchs ist bekannt. Weniger bekannt ist, wie verzweifelt der „Arbeiter- und Bauernstaat“ in den 80er-Jahren seinem Ende entgehen wollte: Um den Sozialismus zu retten, bediente man sich radikalster kapitalistischer Methoden. Diese unglaubliche Episode der deutschen Geschichte bildet die Grundlage der Thriller-Serie „Deutschland86“, die als Fortsetzung von „Deutschland83“ ab 19. Oktober bei Amazon abrufbar ist.

Begleitend zur Serie veröffentlicht der Streamingdienst zum selben Zeitpunkt die Dokumentation „Comrades & Cash: Geheime Geschäfte unter dem Eisernen Vorhang“, in der die historischen Hintergründe näher beleuchtet werden. Max Mönch und Alexander Lahl trafen für ihren Film zahlreiche Interviewpartner, die von ihren Geschäftsbeziehungen zur späten DDR berichten - „darunter Waffen-, Kunst-, Blut- oder Sprengstoffhändler, Embargo-Schmuggler, ein Minister aus der Regierung Nelson Mandelas oder auch ein Mitglied des KoKo-Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestages“.

Es lebe der Punk: Jonas Nay ist als Martin Rauch auch in "Deutschland86" wieder undercover unterwegs. (UFA Fiction GmbH / Anika Molnar)

Gesprochen mit der Erzählstimme von „Deutschland86“-Hauptdarsteller Jonas Nay rückt die Dokumentation auch so manche Vorstellung gerade. Denn trotz der offiziell vorgetragenen Feindschaft der Systeme „hatten sich längst ökonomische Tunnel gebildet, die unterhalb des Eisernen Vorhangs für beide Seiten Profite generierten.“ Was Serie und Doku gleichermaßen zeigen wollen: „Der Kalte Krieg war nicht immer, was er zu sein schien.“