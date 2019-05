Beim Finale der russischen Ausgabe von "The Voice Kids" kam es zu einem Skandal: die Wahl wurde offensichtlich manipuliert. (Symbolbild) (Clemens Bilan / Getty Images)

Skandal im russischen Fernsehen: Bei der dortigen Ausgabe des beliebten Casting-Formats „The Voice Kids“ kam es nach übereinstimmenden Medienberichten in der Finalsendung von Ende April zu einer Manipulation der Wahlergebnisse. Im Auftrag des Fernsehsenders Channel One haben Ermittler herausgefunden, dass bei der Telefonabstimmung offensichtlich Bots zum Einsatz gekommen sind, die dafür sorgten, dass Mikella Abramova überraschenderweise das Finale für sich entscheiden konnte. Das elfjährige Mädchen ist die Tochter der bekannten Popsängerin Alsou und die Enkelin eines reichen Ölkonzern-Managers.

Im Anschluss an das Abstimmungsergebnis der Musik-Show gab es bereits erste Proteste - Zuschauer wie Experten hatten den Verdacht, dass es beim Voting nicht mit rechten Dingen zugegangen sein könnte. So titelte die Boulevardzeitung „Komsomolskaja Prawda“: „Alsous Tochter hat gewonnen, aber das Land war dagegen“. Die Konkurrentin von Abramova galt derweil als Favoritin auf den Titel. Ein Team aus internationalen Experten analysierte im Nachhinein die Abstimmungsergebnisse. Das Ergebnis der Untersuchung: 300 Telefonnummern hatten 30.000 Stimmen via Telefon und 8.000 Stimmen via SMS für die kleine Mikella abgegeben - die Nummern wurden im Nachhinein abgeschaltet.

Wie Channel One nun mitteilte, wird es zu einer Wiederholung der Finalshow kommen. Der Sender gelobte eine Überarbeitung des Voting-Verfahrens. Außerdem wurde betont, dass nicht die Kinder für die kriminellen Machenschaften der Erwachsenen zur Verantwortung gezogen werden dürften - in Russland zeigte man sich besorgt um das seelische Wohlbefinden von Mikella Abramova, deren Sieg nun annulliert werden musste.