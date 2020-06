Wenn zwei solche Kaliber aufeinandertreffen, ist der Albumtitel sowieso schon zweitrangig: Thomas Anders und Florian Silbereisen veröffentlichen "Das Album". (Warner)

Sie können nicht voneinander lassen: Als Florian Silbereisen und Thomas Anders beim „Schlagerboom“ 2018 mit „Sie sagte doch, sie liebt mich“ einen gemeinsamen Song präsentierten, schien es sich zunächst um eine einmalige Sache zu handeln, ein „The Girl Is Mine“ des deutschen Schlagers. Bei den Fans allerdings kam die kleine Konkurrenzgeschichte mit mehr als 15 Millionen Aufrufen bei YouTube so gut an, dass bald nachgelegt wurde: 2019 folgte mit „Sie hat es wieder getan“ die Wiedervereinigung von Anders, Silbereisen und der fiktiven schönen Unbekannten. Jetzt, im dritten Anlauf, kommt der große Wurf. Pünktlich zur Ausstrahlung von Florian Silbereisens TV-Show „Schlagerlovestory.2020 - Das große Wiedersehen“ (Samstag, 06.06., 20.15 Uhr, im Ersten) liefern Anders & Silbereisen ein ganzes Album, mehr noch: ein Konzeptalbum. Ein Konzeptalbum in Hochglanz-Schlager. Warum nicht.

Der Bogen, den die beiden auf „Das Album“ spannen, führt mitten durch ein großes männliches Gefühlswirrwarr: Es beginnt mit den beiden bereits erschienenen Songs, in denen eine offenbar unwiderstehliche Unbekannte beiden Männern ordentlich den Kopf verdreht. Doch bald schon entwickeln die Rivalen Verständnis füreinander: „Mannomann, ich weiß genau, was du fühlst“, heißt es in „Sie ist wieder da“; in „Deine oder meine“ sind ihnen die Frauen schon so schnurzpiepegal, dass sie sie nicht einmal mehr erkennen („Gleiches Top, gleicher Style, hey weißt du noch, welche zu dir gehört?“); in „Freunde wie wir“ versehen sich die Herren dann bereits mit Kosenamen (zum zu Hause nachmachen: „Kapitän“ und „Cheri Lady“). Zum Ausklang gibt's dann noch ein paar „Wir zwei gegen die Welt“-Songs und kleine Modern-Talking-Reminiszenzen („Du kannst ein Sieger sein“), aber bis dahin ist längst klar: Wahre Liebe gibt es eben nur unter Männern.

Dieter wer? Thomas Anders (rechts) hat mit Florian Silbereisen einen neuen kongenialen Musik-Partner gefunden. (BMC Picture Dominik Beckmann)

Das neue Power Couple des deutschen Schlagers?

Musikalisch allerdings ist das Ganze etwas eintöniger umgesetzt. Schmissiger Schlager mit ein paar Disco-Elementen und allzeit guter Laune beherrscht „Das Album“. Selbst bei Zeilen wie „Ich hätt' das niemals gedacht: belogen und betrogen“ kann man das unermüdliche Lächeln der Sänger regelrecht hören. Eine kleine Verschnaufpause bietet lediglich die Schunkelballade „Rücksicht“ - danach wird direkt weitergetanzt, eins-zwei-tip.

Gesanglich ergänzen sich Anders und Silbereisen gut. Während der Ältere seine Passagen gefälliger und geschmeidiger gestaltet, kann man bei Silbereisen durchaus auch mal das kleine Augenzwinkern mithören, das die emotionale Reise der beiden erst unterhaltsam macht. Ob die beiden mit dieser Melange das neue Power Couple des deutschen Schlagers werden können? Sie hätten sicher Spaß daran.