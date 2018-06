Plattenbau-Tristesse: Das Leben im Blockmacherring von Rostock ist für viele Bewohner kein einfaches. (RTL II / Magdalena Possert)

Was sich der Gesundheitsminister Jens Spahn scheinbar nur schwer vorstellen kann, ist für die Bewohner einer Sozialbausiedlung in Rostock bittere Realität: Sie beziehen Hartz IV und müssen schauen, wie sie damit über die Runden kommen. Der RTL II-Quotengarant „Hartz und herzlich“ verweilt für drei Folgen im Stadtteil „Groß Klein“ und porträtiert in „Der Blockmacherring von Rostock“ schicksalsgebeutelte Familien an der Armutsgrenze. Der Sender zeigt die neuen Episoden seines erfolgreichen Formats ab 29. Mai, immer dienstags, um 20.15 Uhr.

Unter anderem stehen die Eheleute Sandra und Tino im Fokus. Die beiden kämpfen um das Sorgerecht für ihre drei Kinder, das ihnen vor drei Jahren entzogen wurde. Aufgrund von chaotischen Zuständen sah das Jugendamt keine kindgerechte Umgebung gewährleistet und nahm die Sprösslinge in seine Obhut. RTL II zeigt nun, wie die Eltern versuchen, ihre Kinder zurückzugewinnen.

Sandra und Tino wurde das Sorgerecht für ihre Kinder entzogen. Sie wollen ihr Leben in den Griff kriegen, um ihre Kinder zurückzugewinnen. (RTL II / Magdalena Possert)

RTL II hat es sich zur Aufgabe gemacht, das entbehrungsreiche Leben in den 350 Wohneinheiten zu dokumentieren und den Zusammenhalt der Bewohner zu würdigen. Ob dies tatsächlich der Fall sein wird, muss sich erst zeigen. Denn die quotenstarke Sozialreportage ist nicht unumstritten.

André Krillwitz, der Ortsbürgermeister von Wolfen, wo die Kamerateams der Reihe im vergangenen Jahr zu Gast waren, warf den Machern sogar Rufmord vor. Auch der Soziologe Hans-Albert Wulf empfindet die oft klischeehafte Darstellung sozial schwacher Menschen in der TV-Reportage als tendenziös und nicht ganz unbedenklich: „Mit solchen Sendungen wird eine Stigmatisierung aller Hartz-IV-Bezieher betrieben.“