Daniel Hartwich und Sonja Zietlow berichten für die kommende Staffel des "Dschungelcamps" aus Wales statt aus Australien. (TVNOW / Stephan Pick)

Dass die für 2021 geplante Staffel der RTL-Sendung „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ nicht in Australien stattfinden kann, war schon länger klar. Während der anhaltenden Corona-Pandemie seien Reisen in entfernte Länder einfach zu schwierig, hieß es vonseiten des Senders. Nun haben die Verantwortlichen einen Ersatz gefunden: Die 15. Staffel des „Dschungelcamps“ wird in North Wales stattfinden. Das gab der Sender am Freitag in einer Pressemitteilung bekannt.

„In einer Zeit, in der so vieles anders ist, als wir alle es gewohnt sind, küren wir den Dschungelkönig eben einmal anders“, erklärte RTL-Geschäftsführer Jörg Graf in einem Statement. Ganz auf die Produktion zu verzichten, käme für den Sender und den Produzenten-Partner ITV „überhaupt nicht in Frage“. Graf betonte: „Wir wollen unbedingt im Januar mit 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' wieder On-Air sein und sind der Überzeugung, dass wir dies in der aktuellen Situation in Wales sehr gut umsetzen können.“ Die Teams von RTL und ITV würden schon jetzt „mit viel Spaß und Energie an einer ganz besonderen Ausgabe“ arbeiten. „Wenn ich mir ansehe, wer teilnehmen wird und mir dabei die Dschungelprüfungen in Wales vorstelle, würde ich am liebsten gleich loslegen mit der Show“, beendete der 54-Jährige sein Statement.

Welche Prominenten im kommenden Jahr nach Wales reisen werden, ist noch nicht bekannt. Die Moderatoren stehen allerdings schon fest: Auch im Januar 2021 werden wie gewohnt Sonja Zietlow (52) und Daniel Hartwich (42) täglich live berichten. Auch das britische Pendant „I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!“ wird seine 20. Staffel im Vereinigten Königreich austragen.