Wild-West-Epos

Wandelnde Skelette und Zeitraffer-Videos: So schön und schrecklich kann „Red Dead Redemption 2“ sein

teleschau

Wild-West-Eindrücke wie von einem Filmset: Youtuber lassen die Spielwelt aus „Red Dead Redemption 2“ in Zeitraffer ablaufen. Das Resultat ist eine bezaubernde Miniatur-Welt. Weniger schön: An anderer Stelle tauchen durch einen finsteren Hack Horrorgestalten in „Red Dead Online“ auf und machen den Usern das Leben schwer.