Bilbo Beutlin (Martin Freeman) zeigt mehr als einmal seinen Hobbit-Heldenmut. (MG RTL D / 2013 METRO-GOLDWYN-MAYER PICTURES INC. and WARNER Br.)

Es sind immer wieder Momente, die man einfach nur erhaben nennen kann - auch wenn dies eine Beschreibung ist, die unter hohem Pathos-Verdacht steht. Doch wenn Hobbit Bilbo und die mutige Schar knorriger Zwerge, die man auf der überlangen Kino-Marathonwanderungen irgendwie liebgewonnen hat, mal wieder an eine Felskante treten, dramatische Wolkenfetzen über die Abgründe hinwegziehen und sich der Blick in die Ferne majestätisch weitet, dann ist das ein tief bewegendes optisches Festspiel. Man muss gar kein Fan und schon gar nicht ein intimer Kenner der „Herr der Ringe“-Welten sein, um sich begeistern zu lassen von „Der Hobbit: Smaugs Einöde“ (2013), Peter Jacksons Fantasy-Epos, das RTL jetzt noch einmal zeigt.

Noch spektakulärer, noch verbissener, noch bedrohlicher sind die Kämpfe, denen sich im mittleren Film der Hobbit-Trilogie die bärtigen Zwerge rund um ihren Anführer Thorin Eichenschild (Richard Armitage) stellen müssen. Vor allem noch rasanter in Szene gesetzt mit einer Kamera, die mitten im Hauen, Stechen, Zuschlagen und Getroffenwerden mitzuspringen scheint, sich mit der todesmutigen Truppe wütend schäumende Sturzbach-Kaskaden herunterstürzt und durch deren Linse man den Feueratem des Drachens zu spüren glaubt.

Gandalf (Ian McKellen) versucht sein Bestes, um den Zwergen und dem Hobbit auf ihrer gefährlichen Reise zu helfen. (MG RTL D / 2013 METRO-GOLDWYN-MAYER PICTURES INC. and WARNER Br.)

Erzählerisch nimmt der Film den Faden auf, der 2012 mit „Der Hobbit: Eine unerwartete Reise“ angezwirbelt wurde. Hobbit Bilbo Beutlin (Martin Freeman), Zauberer Gandalf (Ian McKellen) und die mutigen Zwerge, die sich den Zugang zu ihrer untergegangen Heimat und deren märchenhaften Reichtümern wieder erkämpfen wollen, müssen ganz neudeutsch „Strecke machen“. Allerdings wird die Reise Richtung Einsamer Berg alles andere als eine Wald- und Wiesen-Wanderung.

Im gefürchteten Düsterwald etwa müssen sich Bilbo und seine Gefährten grässlicher Riesenspinnen erwehren. Ständig werden sie zudem von blutrünstigen Orks gehetzt, in denen ein Hass auf alles Zwergwüchsige brodelt. Immer wieder geraten die Gefährten so in ausweglose Bedrängnis und der titelgebende Hobbit immer wieder in den Sog einer gefährlichen Verführung: Wieder und wieder weiß sich Bilbo nur mit Hilfe des Rings aus höchster Not zu retten, den er vor den strengen Augen Gandalfs noch sorgsam versteckt. Die Macht des Schmuckstücks ist stark, sehr stark - sie verändert ihren Träger.

Waldelbin Tauriel (Evangeline Lilly) mischt sich in die Konflikte des Hobbits und der Zwerge ein. (MG RTL D / 2013 METRO-GOLDWYN-MAYER PICTURES INC. and WARNER Br.)

Erschwerend hinzu kommt im Horror-artigen Actiongetümmel, das kaum Platz für den Humor des ersten Films lässt, dass sich auch die Elben rund um Tauriel (Evangeline Lilly) und Legolas (Orlando Bloom), den Kinobesucher aus den „Herr der Ringe“-Filmen kennen, einmischen und sich dabei von ihrer gar nicht so friedliebenden Seite zeigen. Und dann wäre da natürlich noch der furchterregende Drache Smaug, der im zweiten „Hobbit“-Film sein Bildschirm füllendes Debüt gibt. Zum Ende des Films kann man eigentlich nur dem kleinen Titelhelden zustimmen. Der Blick noch einmal aus erhabener Höhe in die Tiefe - und Bilbo kann nur noch eines hervorstoßen: „Was haben wir getan?“