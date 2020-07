Statt den Preis zu senken, erhöhte die Baumarktkette Obi den Preis für eine bestimmte Wandfarbe. (Jan Woitas)

Die Botschaft vor allem der Handelsketten lautet: „Wir geben die gesenkte Mehrwertsteuer voll umfänglich weiter.“ Doch es gibt Beispiele, bei denen das offenbar nicht der Fall ist. Das legt ein Vergleich nahe, den die Verbraucherzentrale Bremen für den WESER-KURIER angestellt hat. Dazu hatte sie einen Warenkorb aus verschiedenen Artikeln und Dienstleistungen zusammengestellt. Die Preise haben die Experten der Verbraucherzentrale am 17. Juni erhoben, am 1. Juli und nochmals am 15. Juli. Zur besseren Transparenz wurden die Preise im Internet verglichen und als Nachweis ein Foto vom Bildschirm gemacht.

Der Vergleich zeigt Überraschungen. So kostete am 17. Juni bei der Baumarktkette Obi ein Zehn-Liter-Eimer Wandfarbe Polarweiß matt der Marke „Schöner Wohnen“ 46,99 Euro. Am 1. Juli und am 15. Juli waren es plötzlich 48,74 Euro. Eine Sprecherin versicherte, dass Obi die gesenkte Mehrwertsteuer weitergebe: „Aufgrund von Qualitäts- und Marktentwicklungen kann es allerdings jederzeit zu Preisanpassungen kommen – dies erfolgte auch schon in der Vergangenheit beziehungsweise unabhängig von der Mehrwertsteuersenkung. Bei dem von Ihnen angesprochenen Artikel wurde unter anderem eine neue Rezeptur mit deutlich reduziertem Spritzverhalten und verbesserter Reichweite eingeführt.“ Die Sprecherin ergänzte: „Eine systematische vorherige Preiserhöhung im Vorfeld dieser Rabattierung hat selbstverständlich in keinem unserer Sortimente stattgefunden.“ Obi habe alle Artikel um 2,52 Prozent reduziert – egal, ob die Mehrwertsteuer bei 19 Prozent oder bei sieben Prozent lag.

Drei Prozent weniger beziehen sich auf den Nettopreis. Zieht man dies vom bestehenden Bruttopreis ab, bedeutet das effektiv 2,52 Prozent weniger.

Rabatt aufgerundet

Im hart umkämpften Markt der Drogerieartikel hat die Verbraucherzentrale verschiedene Beobachtungen gemacht. So wirbt Rossmann damit, dass alle Artikel um effektive drei Prozent gesenkt werden. Entsprechend kostete im Juni die Dose Rasierschaum Hydro der Eigenmarke Isana mit 300 Millilitern 85 Cent. Im Juli waren es 82 Cent. Die drei Prozent Rabatt in Höhe von 2,55 Cent wurden also nochmals kaufmännisch aufgerundet.

Der Mitbewerber DM reduziert die Summe der gekauften Artikel beim Zahlen an der Kasse. Online kostete eine Tube Sonnencreme der Eigenmarke Sundance mit 100 Millilitern, Lichtschutzfaktor 30, 1,95 Euro. Dieser Preis wurde auch zum 1. Juli und zum 15. Juli angezeigt. Erst wenn der Artikel im Warenkorb landet, werden fünf Cent Rabatt ausgewiesen. So sollte es eigentlich auch sein, wie Sonja Pannenbecker von der Verbraucherzentrale Bremen sagt: „Spätestens, wenn ich einen Artikel in den Warenkorb gelegt habe, sollte man mir dann die Reduzierung anzeigen, die ich zu erwarten habe.“ Dies ist laut Pannenbecker bei den Preisvergleichen zu den genannten Tagen nicht der Fall gewesen.

Dass die Ketten nicht überall die Rabatte weitergeben, zeigt auch das Beispiel von Real. Hier kostete am 15. Juli ein Sechserpack Mirinda Orangenlimonade Light mit 1,5-Liter-Einwegflaschen unverändert 6,39 Euro. Real reduziert eigentlich in den Läden vor Ort die Einkaufssumme um die gesenkte Mehrwertsteuer. Im Online-Shop wurden die Preise laut Real direkt um den entsprechenden Betrag gesenkt. Ein Sprecher sagte: „Bedauerlicherweise kam es bei der Umsetzung der Anpassung zu technischen Schwierigkeiten, sodass noch nicht für alle Produkte die korrekten Preise angezeigt werden.“ Das Team arbeite mit Hochdruck daran. Bis Ende der Woche sei das umgesetzt. Nach der Anfrage des WESER-KURIER am Montagvormittag kostete am Nachmittag besagter Sechserpack Mirinda Light 5,69 Euro. Mitbewerber Rewe reduzierte das 750-Gramm-Paket Schokomüsli der Eigenmarke Ja! zum 1. Juli von 1,79 Euro auf 1,76 Euro. Am 15. Juli lag der Preis dann bei 1,73 Euro.

Einzelfahrtpreise im Bremer Stadtgebiet unverändert

Verglichen wurde auch im Bereich Mobilität: Eine Einzelfahrt im Stadtgebiet Bremen, also Preisstufe I, kostete im Juli unverändert 2,85 Euro. Der WESER-KURIER gab dem VBN am Montag Gelegenheit, dies zu erklären. Die Anfrage blieb unbeantwortet. Außerdem verglich die Verbraucherzentrale, was eine Fahrt bei der Deutschen Bahn von Bremen nach München und zurück kostet, und zwar am Donnerstag im ICE um 9.15 Uhr hin und am Freitag um 13.18 Uhr zurück, inklusive Platzreservierung. Am 7. Juni kostete dieses Flexticket noch 290,10 Euro. Im Juli lag der Preis dann bei 290,20 Euro. Eine Bahnsprecherin nannte als Grund: „An besonders stark nachgefragten Reisetagen – und die Freitage in der Ferienzeit gehören oft dazu – heben wir den Flexpreis leicht an. Ziel ist eine Lenkung der Nachfrage auf weniger stark gebuchte Reisetage.“ Ansonsten gebe die Bahn den Effekt von 1,9 Prozent weniger an die Kunden weiter.

Beim Carsharing-Unternehmen Cambio kostete eine Fahrt im Basistarif M von Bremen nach Hamburg und zurück an einem Mittwoch an allen Erhebungstagen 81,20 Euro. Bereits Ende Juni erläuterte Cambio auf seiner Internetseite, wie sehr das Unternehmen unter dem Lockdown gelitten habe. Daher habe man sich entschieden, die Prozente nicht weiterzugeben. Das ermögliche, die Preise bis zum Jahresende konstant zu halten.

An die Kunden durchgereicht, das zeigt der Preisvergleich, wurden die Prozente im Textilbereich und bei der Unterhaltungselektronik. Anders bei den Fastfood-Ketten McDonald’s und Burger King - dort blieben die Preise, unverändert, wie die Stichproben belegen. Eine Sprecherin von McDonald’s erklärte auf Nachfrage, dass die Preisgestaltung den Franchisern obliege, bat aber um Verständnis: „In der aktuell sehr angespannten Lage gibt die befristete Mehrwertsteuersenkung uns als Unternehmen und vor allem auch unseren Franchise-Nehmern Flexibilität, sodass wir hierzu keine expliziten Empfehlungen aussprechen wollten.“ Die Fast-Food-Kette wolle in Zukunft Rabatte verstärkt über die App anbieten. Burger King bat bei den Verbrauchern ebenfalls um Verständnis dafür, dass man die Prozente nicht an die Kunden weitergebe, sondern nutze, um einen Teil der Umsatzeinbußen wieder auszugleichen.