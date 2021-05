In der zweiten Folge seiner SWR-Fernsehshow "Gottschalk feiert: Nochmal 18! Der große Promigeburtstag" begrüßt Moderator Thomas Gottschalk (rechts) den Sänger Giovanni Zarrella (zweiter von rechts), Schauspielerin Andrea Sawatzki und Schauspieler Uwe Ochsenknecht. (SWR / Talpa / Christian Koch)

„Endlich 18!“: Der Eintritt in die Volljährigkeit ist für einen jungen Menschen der wohl wichtigste Tag in seinem Leben. Warum also sollte man als Erwachsener nicht noch einmal auf diese besondere, magische Zeit zurückblicken? So lautet die zugrundeliegende Idee von „Gottschalk feiert: Nochmal 18! Der große Promigeburtstag“, der neuen Fernsehshow mit Thomas Gottschalk. Die zweite Folge ist am Freitag, 7. Mai, um 20.15 Uhr, im SWR-Fernsehen zu sehen.

Erneut sind drei Prominente aus unterschiedlichen Altersgruppen zu Gast, um gemeinsam mit dem 70-Jährigen in Erinnerungen zu schwelgen: Welche Musik bestimmte in den Jahren 1974, 1981 und 1996 die Charts? Welche popkulturellen Helden wurden von den Gerade-Erwachsenen bewundert? Diese und weitere Fragen beantworten diesmal der italienische Sänger und Fernsehmoderator Giovanni Zarrella sowie die Schauspieler Uwe Ochsenknecht und Andrea Sawatzki in der Sendung.

Schauspielerin Andrea Sawatzki überrascht bei Thomas Gottschalk nicht nur mit der ein oder anderen Anekdote ... (2020 Isa Foltin/Isa Foltin)

Uwe Ochsenknecht singt 70er-Medley

Vor allem Sawatzki hat dabei einige Überraschungen mit im Gepäck: Zum einen schwärmt sie leidenschaftlich von ihrer Honda Dax, zum anderen offenbart sie Gottschalk ein Geheimnis: „Ich bin damals jeden Abend vorm Radio gesessen und habe dich in 'Pop nach 8' gehört“, erinnert sich die heute 58-Jährige im Gespräch mit dem Moderator und gesteht: „Ich war so verknallt in dich!“ Die Schauspielerin bekennt ferner, dass sie bereits mit 18 nicht mehr zu Hause gewohnt habe, und schwärmt von der Zeit damals: „Man konnte sich auf Freunde verlassen, es gab keine Ausflüchte.“

Und auch Giovanni Zarrella sorgt für gute Unterhaltung: Das ehemalige Mitglied der Boyband Bro'Sis weiht Gottschalk in die wichtigsten Geheimnisse des Genres ein: „Jeder Move, jedes Wort wird mit einer Geste performt, der Blick geht immer nach unten“, erklärt er.

Der heutige 65-jährige Ochsenknecht blickt unter anderem auf den Sieg der Deutschen bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1974 zurück. Außerdem gesteht er, dass er die Schauspielschule damals fast für die große Liebe hätte sausen lassen: „So ist man, wenn man jung ist“. Zuletzt performt der bekennende Soul- und Jimi-Hendrix-Fan ein Medley aus den Hits der 1970-er, von Slade bis David Bowie.

Nach der Ausstrahlung am Freitag ist die Sendung „Gottschalk feiert: Nochmal 18! Der große Promigeburtstag“ auch in der ARD Mediathek verfügbar. Rund einen Monat später, am Freitag, 4. Juni, und Freitag, 25. Juni, zeigt das SWR Fernsehen zwei weitere Folgen, dann unter anderem mit der Schauspielerin Anna Loos, dem Comedian Bülent Ceylan, den Moderatorinnen Birgit Schrowange und Laura Wontorra, dem Sänger Andy Borg und dem Fernsehkoch Alexander Hermann.