Normalerweise schippern die massigen Schlachtschiffe aus „World of Warships“über die sieben Weltmeere. Doch jetzt veröffentlicht Hersteller Wargaming („World of Tanks“) ein ungewöhnliches Event-Update, das die Pötte geradewegs in die Erdumlaufbahn schießt!

Das schlicht mit „Weltraum-Modus“ betitelte Ereignis läuft vom 29. März bis zum 25. April und spielt sich an Bord von neun einzigartigen, neuen „Tier-X-Raumschiffen“ ab. Die sehen zwar streng genommen noch immer wie normale Hochsee-Boote aus und schippern auf einer transparenten Ebene, während im Hintergrund Planeten und Asteroiden ihre Bahnen ziehen, doch witzig ist das Feature allemal. Zumal die neuen Schiffe in futuristischen, leuchtenden Designs gehalten sind und von witzigen Kapitänen kommandiert werden - darunter zum Beispiel ein Roboter-Delphin, ein Cartoon-Piraten-Goldfisch im Raumanzug oder Space-Anspielungen historischer Figuren.

Ebenfalls mit im Spiel sind zwei passende Wetter-Ereignisse: Während der „Meteorschauer“ Mittel- und Kurzstrecken-Flaks außer Gefecht setzt, kann im „Psifeld“ kein Reparatur-Team eingesetzt werden. Außerdem reduzieren beide Space-Witterungen die Sichtweite der Schiffe. Wer sich ins Weltraum-Ereignis stürzen möchte, benötigt einen Pass der zwölften Stufe. Um Raumschiffe und Kapitäne freizuschalten, wollen zunächst einige einfache Missionen absolviert werden.