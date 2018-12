Auch Bremen ist von dem Warnstreik am Montagmorgen betroffen (Archivbild). (Frank Thomas Koch)

Wegen des Warnstreiks hat die Deutsche Bahn am Montagmorgen ab kurz nach 6 Uhr alle Verbindungen des Fernverkehrs eingestellt. Und auch im Regionalverkehr kam es zu massiven Einschränkungen. Bahntickets behalten laut Deutscher Bahn ihre Gültigkeit bis einschließlich Sonntag (16.12). Für Spartickets wurde die Zugbindung aufgehoben.

Viele Züge fallen aus oder sind verspätet. Der bis 9 Uhr angekündigte bundesweite Warnstreik wird voraussichtlich Auswirkungen bis zum frühen Nachmittag haben, sagte ein Sprecher der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). "Wenn der Fahrplan erst einmal durcheinander ist, dauert das eine Weile, bis alles wieder läuft."

Wie sind Niedersachsen und Bremen betroffen?

Im Fernverkehr in Niedersachsen war laut Deutscher Bahn vor allem die Strecke Hamburg–Harburg–Cuxhaven betroffen. Die ICE-Verbindung zwischen Bremen und Hamburg um 7.27 Uhr fiel aus. Darüber hinaus musste auf weiteren Strecken mit starken Verspätungen gerechnet werden.

Die Strecken des Metronom und Erixx sind ebenfalls betroffen. Der Grund sei, dass Mitarbeiter der Deutschen Bahn an einigen Stellwerken sich an dem Streik beteiligten, sagte ein Unternehmenssprecher. "Wird ein Stellwerk nicht bedient, darf kein Zug auf dem zugehörigen Streckenabschnitt fahren." Busse als Ersatzverkehr seien "im Moment landesweit leider nicht zu bekommen".

Auch nach Ende des Streiks um 9 Uhr kommt es noch zu Behinderungen. Die Züge fahren nach Angaben des Unternehmens jedoch wieder. Die Strecke zwischen Bremen und Hamburg war am Morgen komplett unterbrochen gewesen; eine Weiterfahrt ab Sagehorn war nicht möglich. Die Metronom-Züge fuhren vom Hamburger Hauptbahnhof bis Ottersberg, wendeten dort und fuhren zurück nach Hamburg. Die Teilstrecke Bremen-Sagehorn konnte nicht befahren werden.

Auch auf der Metronom-Strecke zwischen Bremen und Hannover kommt es zu Behinderungen. Auf der Stecke Uelzen-Hannover-Göttingen konnten die Bahnhöfe Hannover, Göttingen und Enschede nicht angefahren werden.

Bei den Verbindungen des Erixx waren folgende Strecken betroffen:

RB37 (Uelzen-Soltau-Bremen): Der Bahnhof Bremen konnte nicht mehr angefahren werden.

RB38 (Buchholz-Soltau-Hannover): Der Bahnhof Hannover konnte nicht mehr angefahren werden.

RE10 (Goslar-Hildesheim-Hannover): Der Bahnhof Hannover konnte nicht mehr angefahren werden.

In diesem Blog informiert die Deutsche Bahn fortlaufend über die Auswirkungen der Warnstreiks.

Auch bei der Nordwestbahn fehlten Fahrdienstleister, so dass es zu Ausfällen auf zahlreichen Strecken kam. Betroffen waren laut Unternehmen die Linien RE10, RB45, RE14, RB44, RB31, sowie RB74, RB75 und RB84. Zudem die RB77, RB79 und die RS1 und RS2 der Regio-S-Bahn.

Zunächst war vor allem Bayern von den Streiks betroffen gewesen; schon früh am Morgen fuhr dort kein Zug mehr. Von Nürnberg aus gab es keine Fahrten Richtung Würzburg, München und Berlin. Auch im Südwesten kam es zu besonders massiven Einschränkungen. Vom Karlsruher Hauptbahnhof fuhr nach Gewerkschaftsangaben kein Zug mehr. In Berlin fielen ab 6 Uhr alle S-Bahnen aus, hieß es von der Deutschen Bahn. Die Gewerkschaft hatte ihre Mitglieder in ganz Deutschland zum Ausstand aufgerufen und dabei keinen regionalen Schwerpunkt gesetzt.

Hintergrund des Streiks:

Am Samstag waren die Tarifparteien in Hannover ohne Ergebnis auseinandergegangen. Die EVG nannte ein aus ihrer Sicht zu geringes Lohnangebot des Konzerns für rund 160.000 Beschäftigte als Anlass für die Warnstreiks. Die Bahn sprach hingegen von einer "völlig überflüssigen Eskalation".

Zum Tarifangebot gehörten nach Bahn-Angaben eine Entgelt-Erhöhung von insgesamt 5,1 Prozent in zwei Stufen und eine Einmalzahlung von 500 Euro. Anstelle der zweiten Stufe sollte den Mitarbeitern erneut die Möglichkeit eröffnet werden, mehr Freizeit zu wählen. Dies sollte nach Darstellung der EVG aber erst ab Anfang 2021 möglich sein.

Von Freitag auf Samstag hatte die Bahn die ganze Nacht hindurch mit der EVG sowie separat mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) verhandelt. Beide Gewerkschaften hatten ursprünglich 7,5 Prozent mehr Geld gefordert.

(ech/dpa)

++ Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Stand: 9.29 Uhr ++