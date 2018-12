Bundesweit gibt es am Montag Warnstreiks bei der Deutschen Bahn. (Henning Kaiser/dpa)

Wegen des Warnstreiks hat die Deutsche Bahn am Montagmorgen ab kurz nach 6 Uhr alle Verbindungen des Fernverkehrs eingestellt. Betroffen sind IC- und ICE-Züge. Die Bahn rät Reisenden, wenn möglich ihre Fahrt auf Dienstag zu verschieben; Tickets behielten ihre Gültigkeit bis einschließlich Sonntag (16.12). Für Spartickets wird die Zugbindung aufgehoben.

Viele Züge fallen aus oder sind verspätet. Der bis 9 Uhr angekündigte bundesweite Warnstreik wird voraussichtlich Auswirkungen bis zum frühen Nachmittag haben, sagte ein Sprecher der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). "Wenn der Fahrplan erst einmal durcheinander ist, dauert das eine Weile, bis alles wieder läuft."

Wie sind Niedersachsen und Bremen betroffen?

In Niedersachsen ist laut Deutscher Bahn die Strecke Hamburg–Harburg–Cuxhaven betroffen. Die ICE-Verbindung zwischen Bremen und Hamburg um 7.27 Uhr fällt aus. Darüber hinaus muss auf weiteren Strecken mit starken Verspätungen gerechnet werden.

Die Metronom-Verbindung zwischen Bremen und Hamburg ist ebenfalls betroffen: Eine Weiterfahrt ab Sagehorn sei derzeit nicht möglich, teilt das Unternehmen mit. Die Metronom-Züge fahren auf der Strecke Hamburg-Bremen vom Hamburger Hauptbahnhof bis Ottersberg, wenden dort und fahren zurück nach Hamburg. Eine Weiterfahrt bis Bremen sei erst ab 9 Uhr wieder möglich. Es werde versucht, ein Ersatzverkehr einzurichten. Auch auf der Metronom-Strecke zwischen Bremen und Hannover kommt es zu Behinderungen.

In diesem Blog informiert die Deutsche Bahn fortlaufend über die Auswirkungen der Warnstreiks.

Auch bei der Nordwestbahn fehlen Fahrdienstleister in Nordrhein-Westfalen. Betroffen sind laut Unternehmen die Linien RE 10, RB 45, RE 14 und RB 44 sowie RB 74, RB 75 und RB 77.

Zunächst war vor allem Bayern von den Streiks betroffen gewesen; schon früh am Morgen fuhr dort kein Zug mehr. Von Nürnberg aus gebe es keine Fahrten Richtung Würzburg, München und Berlin. Auch im Südwesten soll es zu besonders massiven Einschränkungen kommen. Vom Karlsruher Hauptbahnhof fährt nach Gewerkschaftsangaben kein Zug mehr. In Berlin sollen ab 6 Uhr alle S-Bahnen ausfallen, hieß es von der Deutschen Bahn. Weitere Regionen würden voraussichtlich noch hinzukommen. Die Gewerkschaft hatte ihre Mitglieder in ganz Deutschland zum Ausstand aufgerufen und dabei keinen regionalen Schwerpunkt gesetzt.

Hintergrund des Streiks:

Der Grund des Warnstreiks: Die Gewerkschaft will damit im Tarifkonflikt mit der Bahn ihre Forderungen durchsetzen. Am Samstag hatte die EVG die Tarifverhandlungen für rund 160.000 Beschäftigte abgebrochen. Bei der Lohnerhöhung war der Konzern der Gewerkschaft aus deren Sicht nicht weit genug entgegengekommen. (ech/dpa)

++ Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Stand: 7.18 Uhr ++