Nach aktuellen Erhebungen sterben jährlich mehrere Tausend Menschen durch multiresistente Keime. Und das nur in Deutschland. Weltweit sollen es sogar mehr als 700.000 Todesfälle sein. Auchdie Vereinten Nationen schlagen bereits Alarm: Die Menschheit steuere auf ein postantibiotisches Zeitalter zu, so die Warnung. Im Rahmen der Reihe „ZDFzeit“ wagen die Autoren Annebeth Jacobsen und Marc Rensing in Zusammenarbeit mit dem Robert Koch Institut nun ein Experiment. Es könnte die Warnung der UN entweder entkräften oder im schlimmsten Fall bestätigen.

In einem Krankenhaus wird der Ausbruch eines panresistenten Keims simuliert. Der Versuch soll zeigen, welche Behandlungsmöglichkeiten den Ärzten dann noch bliebe und wie sich eine weitere Ausbreitung verhindern ließe. Hintergrund des Versuchs ist ein Fall aus den USA. Dieser machte 2016 weltweit Schlagzeilen. Eine Frau wurde mit einer schweren Blutvergiftung in ein Krankenhaus in Reno eingeliefert. Wie sich herausstellte, hatte sie sich bei einer Reise nach Indien mit einem hochresistenten Keinem infiziert. Die Diagnose des Erregers damals ergab: Er war gegen alle in den USA zugelassenen Antibiotika unempfindlich. Die Patientin verstarb.

Bernhard Ehmann ist "Patient Zero". Er schleppt im "ZDFzeit"-Szenario einen panresistenten Keim in ein Krankenhaus, gegen den alle verfügbaren Antibiotika machtlos sind. (ZDF / Pascal Schmidt)

Der Film mit dem Titel „Killerkeime“ zeigt auf durchaus erschreckende Art: Wenn Antibiotika nicht mehr wirken, sind Ärzte praktisch machtlos. Es wäre das Ende der Schulmedizin. „ZDFzeit“ stellt nach, was passieren könnte, wenn ein Keim in einem Krankenhaus ausbricht, gegen den kein einziges Mittel mehr hilft. Ein Szenario, das jederzeit eintreten kann, warnen Experten. Und die Gefahr ist längst nicht so abstrakt, wie man vermuten mag. Denn auch in deutschen Gewässern wurden Antibiotika-resistente Keime bereits nachgewiesen. Für gesunde Menschen sind solche Keime ungefährlich. Für Menschen mit offenen Wunden oder einem geschwächten Immunsystem können Infektionen jedoch riskant sein.