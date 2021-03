Noch Jahre nach einem Tsunami in Thailand wartet Alba (Nathalie Thiede) in Schweden auf die Rückkehr ihres Verlobten Sven, der seit dem Unglück verschollen ist. Als Marius (Tom Radisch) mit seiner Tochter auftaucht, nähern sich die beiden an. (ZDF / Ralf Wilschewski)

„Inga-Lindström“-Erfinderin Christiane Sadlo schrieb das Drehbuch zum 88. Film der ZDF-Herzkino-Reihe, in dem eine Frau an Schwedens Küste auch nach Jahren auf die Rückkehr ihres Verlobten wartet. Welch ein Drama! Einst hatte Alba (Nathalie Thiede) mit Sven (Tobias Schönenberg) eine gemeinsame Pferdezucht geplant, doch dann war der Verlobte mit einem Segelboot im Tsunami vor Thailand verschollen. Alba glaubt fest an die Rückkehr Svens und schreibt ihm immer noch Nachrichten - täglich. Dabei hat sie auch in ihrer schwedischen Heimat viel zu tun. Ihre Pension auf dem Land floriert, zudem taucht in Marius (Tom Radisch) auch noch ein neuer Mann samt Tochter in ihrem Leben auf. Bald sieht sich Alba daher vor die Frage gestellt, ob sie sich an Marius binden oder noch immer auf ihren Verlobten hoffen soll.

„Geliebter Sven“ (Regie: Marco Serafini) ist das dritte von fünf neuen Melodramen, die das ZDF im vergangenen Sommer in schwedischen Urlaubsregionen drehte.