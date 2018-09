Joko Winterscheidt (links) und Klaas Heufer-Umlauf versprechen am 29. September erneut "Die beste Show der Welt". (ProSieben / Andreas Franke)

Und der Gewinner war: Joko Winterscheidt! Beim jüngsten Duell zwischen ihm und seinem ewigen Widersacher Klaas Heufer-Umlauf im August hatte der Brillen- und Scheitelträger mal wieder die zündendste Show-Idee. „Earn your Song“, ein Format, bei dem sich Musiker ihre Instrumente oder einen Begleitchor erst erarbeiten müssen, wird bei ProSieben sogar auf Sendung gehen. Die Ausstrahlung ist aber noch offen. Beim Münchner Sender bleibt ein weiterer Wettstreit zwischen Winterscheidt und Heufer-Umlauf, anders als der Titel verspricht, indes ein Sorgenkind. Erneut verfolgten weniger als eine Million Zuschauer in der wichtigen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen „Die Beste Show der Welt“ - zum dritten Mal in Folge schwächelte die Sendung. Nur noch rund 870.000 „Werberelevante“ vor den TV-Geräten zur besten Sendezeit am Samstagabend bedeutenden einen neuen Tiefpunkt.