The Prodigy - No Tourists (BMG)

Was ist ein Tourist? Das ist laut Duden „jemand, der reist, um fremde Orte und Länder kennenzulernen“. Das ist gemäß Alltagserfahrung auch jemand, der sehr unterschiedlich wahrgenommen wird. Touristen bringen Geld, kurbeln die Wirtschaft an. Das sind aber eben auch Leute, die eigentlich nur mal kurz schauen, sich breitmachen und dann wieder verschwinden wollen. The Prodigy wiederum verstehen Touristen auf ihrem neuen Album „No Tourists“ als verweichlichte Langweiler, und die haben bei den Rave-Punks aus Essex natürlich nichts verloren.

In einem Interview mit der britischen Zeitung „The News“ erklären sie es: Der Titel „No Tourists“ sei keine Warnung, es gehe vielmehr um Eskapismus und das dringende Bedürfnis, ab und zu mal zu entgleisen. „Sei kein Tourist - du findest immer mehr Gefahr und Nervenkitzel, wenn du die üblichen Pfade verlässt.“ Also reisen, ja, aber nur da, wo man noch eine Chance hat, überfallen zu werden.

Maxim Reality (links), Liam Howlett (Mitte) und Keith Flint lassen auch mit dem neuen Album keine Zweifel aufkommen: Niemand bietet einen härteren Rave als The Prodigy. (Matthias Hombauer / The Prodigy)

Musikalisch wurden die Reiseführer Liam Howlett (der Denker), Keith Flint (der mit der komischen Frisur) und Maxim Reality (der Sänger) diesem Anspruch auf den letzten Alben nicht mehr gerecht, und auch „No Tourists“ bietet keine echten Abenteuer. Die kreischenden Synthies, die hochgepitschten Shouts und Samples, die krachenden Break-Beats, überhaupt dieses ganze hyperaktive Geflirre - das ist inzwischen Prodigy-Standardware.

Überall hängen zerkratzte Schilder, auf denen „Achtung!“ und „Gefahr!“ steht, irgendwo brüllt jemand die ganze Zeit „Motherfucker“. Aber darauf, mit einem Schlag auf den Hinterkopf niedergestreckt zu werden, wartet man letztlich vergebens. Nach dem ohnehin sehr aggressiven Vorgänger „The Day Is My Enemy“ (2015) wollen The Prodigy jetzt noch aggressiver sein und enden so in einer künstlerischen Sackgasse. Es gibt dort, wo The Prodigy zu Hause sind, nach bald 30 Jahren vielleicht einfach keine fremden Orte mehr zu entdecken.

Aber, von wegen Geld bringen und die Wirtschaft ankurbeln: Eine McDonald's-Filiale findet man auf dieser durchaus schweißtreibenden Tour eben auch nicht. Den kleinen Pop-Momenten, die ihnen früher manchen Hit und viele neue (Gelegenheits)-Hörer bescherten, haben The Prodigy endgültig abgeschworen. Stattdessen ballern sie konsequent und mit rotziger Attitüde den Hardcore-Sound raus, den der Kern der Fangemeinde immer am meisten schätzte. Die Techno-Touris im Publikum, die nur mal eben reinschnuppern und ein bisschen abzappeln wollen, um dann zu David Guetta weiterzuziehen - sie können sich gleich wieder verpissen.