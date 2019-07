"Metal Gear Solid"-Erfinder Hideo Kojima ist kein Freund von Multiplayer-Trends wie "Battle Royale". (Getty Images)

Jeder gegen jeden - bis am Ende nur noch einer übrig bleibt: „Battle Royale“-Hits wie „Fortnite“, „PUBG“ oder „Apex Legends“ aus der „Titanfall“-Schmiede Respawn gehören zu den größten Erfolgen der Spiele-Neuzeit. Aber längst nicht jeder ist glücklich mit diesem Trend, der hunderte Millionen User weltweit auf allen möglichen Plattformen vorzuweisen hat. Zu den größten und bekanntesten Skeptikern dürfte „Metal Gear Solid“-Erfinder Hideo Kojima zählen.

Der schräge Designer-Guru, der aktuell an dem bizarren Titel „Death Stranding“ arbeitet, ist nach wie vor ein erklärter Freund klassischer Story- und Singleplayer-Erfahrungen. Das US-Magazin „The Hollywood Reporter“ zitiert den Spielemacher, der bei einem Panel der Comic Con seinen Unmut über die „Battle Royale“-Flut äußerste. Der einfachste Weg, mit Spielen heute Geld zu verdienen, wäre es demnach, ein Game zu produzieren, bei dem sich alle Spieler auf einer Insel befinden und sich gegenseitig zu erschießen versuchen, so Kojima. Dann legte er noch nach: „So was will ich nicht machen“ - und erhielt von der versammelten Menge prompt Applaus dafür. Ihm gehe es vielmehr um erzählerische Erfahrungen, die das Medium Computerspiel biete.

Mit dem Fallschirm auf einer Action-Insel landen und sich dann mit Rudeln aus anderen Multiplayer-wütigen Spielern duellieren: "Fortnite" gehört zu den aktuellen Goldeseln der Games-Branche - trotzdem will Hideo Kojima kein solches Spiel entwickeln. Ihm geht es um erzählerische Erfahrungen. (Epic Games / People Can Fly)

Außerdem verriet Kojima noch, wie man ihm für die Rolle des Fieslings Cliff in „Death Stranding“ ursprünglich Keanu Reeves vorgeschlagen hätte. Er hat sich allerdings für Mads Mikkelsen entschieden. Reeves wiederum ist wiederum bei der SciFi-Produktion „Cyberpunk 2077“ untergekommen - und gilt dort trotz Nebenrolle als populäres Zugpferd.