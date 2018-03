Die deutschen Brüder Manuel und Fabian Gerhard in einem IS-Propagandavideo: Vor zwei Jahren erhielt ihr Vater das letzte Lebenszeichen seiner Söhne. (ZDF / Frank Vieltorf)

Über den Zeitraum von mehr als zwei Jahren begleitet eine Doku der ZDF-Redaktion „Frontal 21“ deutsche Eltern, deren Kinder sich - für ihre Familien völlig unverständlich - dem IS anschlossen. Am Freitag, 2. März 2018, 20.15 Uhr, ist der 30-minütige Film „Verzweifelte Eltern, verlorene Kinder“ nun bei ZDFinfo zu sehen.

Filmemacherin Anne Feist suchte immer wieder den Kontakt zu drei Familien, die ihre Kinder an den „Islamischen Staat“ verloren. Der 18-jährige Marvin Rappe steckte mitten im Abitur, als er plötzlich nach Syrien ausreiste und sich dem IS anschloss. Sein Vater fuhr ihm bis an die syrisch-türkische Grenze hinterher, um ihn zurückzuholen. Man traf sich sogar, aber vergeblich. Die Söhne von Joachim Gerhard zogen vor drei Jahren in den Dschihad. Vor zwei Jahren erhielt der Vater das letzte Lebenszeichen. Eine dritte tragische Familiengeschichte erzählt von einer Mutter, deren Tochter sich freiwillig der Terrororganisation anschloss.

Zerstörungen auf dem Weg ins irakische Falludscha. Die Doku "Deutsche beim IS - Verzweifelte Eltern, verlorene Kinder" erzählt von deutschen Kindern, die freiwillig für den IS in dieses Kriegsgebiet gezogen sind. (ZDF / Frank Vieltorf)

Alle Eltern fragen sich: Warum konnte niemand den Weg ihrer Kinder stoppen? Ein Drittel der Deutschen, die ihr Leben dem IS anvertrauten, sind Konvertiten, die zuvor nichts mit dem Islam am Hut hatte - sagt eine Statistik. Der „Frontal 21“-Film am Freitagabend begleitet gequälte Eltern auf ihrer Suche nach dem „Warum“.