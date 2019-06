Die Indianerbegeisterung der Deutschen ist groß. Deswegen gibt es auch vielerorts Western-Dörfer, in der Tipis nicht fehlen dürfen. Drew Hayden Taylor (links) hört sich vor Ort um. (ZDF Enterprises/History)

Würde man in Straßenumfragen in deutschen Innenstädten oder Einkaufszentrum nach den „berühmtesten Deutschen“ fragen, würde neben den üblichen anerkannten Verdächtigen mit Sicherheit auch recht schnell Karl May, der größte Abenteurer der deutschen Literaturgeschichte, genannt. Und falls sich nach den vermeintlich größten Persönlichkeiten der Zeitgeschichte erkundigt würde, fiele früher oder später auch der Name „Winnetou“. Er ist fast so etwas wie ein eingedeutschter Nationalheiliger. Auch wenn der legendäre „Häuptling der Apachen“ natürlich nie gelebt hat und nur durch die Phantasiewelten von May, der selbst wenig vom Wilden Westen wusste, geritten war. Es ist eine skurrile, aber treue Liebe, die viele Deutsche mit den Indianern verbindet. Und History greift dieses Mysterium - passend zum (fiktiven) 145. Todestag von Winnetou am 2. September - in einer augenzwinkernden neuen Dokumentation auf.

Das Besondere dabei: Als Zuschauer und selbst möglicherweise als treuer Indianer-Fan blickt man dabei durch die Augen eines Kanadiers. Der Autor Drew Hayden Taylor, selbst ein Angehöriger der sogenannten „First Nations“, hat sich für die launige History-Spurensuche „Winnetou - Der deutsche Indianer“ im Land der Karl-May-Festspiele in Bad Segeberg und Elspe, der noch immer heiß geliebten „Winnetou“-Filme mit Pierre Brice und Lex Barker, aber auch in den Karl-May-Museum im Radebeul und Hohenstein-Ernstthal sowie nicht zuletzt in den vielen Wild-West- und Indianer-Dörfern umgesehen.

Einer rätselhaften Liebe auf der Spur: Es ist der Mythos vom "edlen Wilden", der viel zur Indianerbegeisterung der Deutschen beitrug. (ZDF Enterprises/History)

Woher kommt das eigenwillige Faible der Deutschen für die „edlen Wilden“. Und warum fasziniert die Weite der Prärie die Reiseweltmeister von heute noch immer? Drew Hayden Taylor findet dafür humorvolle Antworten - auch im Gespräch mit dem einstigen DDR-Indianer, dem Karl-May-Filmdarsteller Gojko Mitic. Erstmalig im deutschsprachigen Fernsehen wird die 45-minütige Dokumentation „Winnetou - Der Deutsche Indianer“ am Montag, 2. September, um 19.20 Uhr, auf dem Sender History zu sehen sein. Dieser ist unter anderem bei Sky zu empfangen.